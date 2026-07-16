只用水沖沒用！保溫瓶「滑滑的」就是生物膜　不拿刷子根本洗不掉

▲定期刷洗保溫杯很重要。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者楊智雯／綜合報導

隨身攜帶保溫瓶、環保杯已成為許多上班族、學生的日常習慣，不僅方便隨時補充水分，也能減少一次性飲料杯使用。不過，不少人認為保溫瓶平時只裝白開水，只要簡單沖洗即可，卻忽略了杯蓋、瓶口及矽膠圈等部位，才是最容易藏污納垢的清潔死角，專家提醒，飲用時嘴巴接觸瓶口，口腔中的細菌便可能附著於杯口與瓶內，若未定期拆解清洗，在潮濕、密閉的環境下，容易形成細菌生物膜，影響飲水衛生。

究竟沒洗乾淨的保溫瓶有多髒？國外曾有針對可重複使用水瓶進行的微生物採樣調查發現，若保溫杯連續數日未清洗，杯口、吸嘴及杯蓋等部位容易形成細菌生物膜，細菌數量可能遠高於日常生活中常接觸的物品。

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家醫科醫師陳崇賢曾於臉書發文提醒大家記得洗刷保溫杯，只要器皿表面長時間處於潮濕狀態，不論使用的是塑膠水壺還是不鏽鋼保溫杯，都極可能孳生「生物膜」，畢竟飲用水不可能完全無菌，更別提每天喝水時會接觸瓶口，小朋友甚至會把食物殘渣掉進瓶子裡，尤其是沒有定期清潔的朋友們要記得洗乾淨，才不會喝到被染污的飲用水，生物膜往往由很多微生物構成，要是哪天有致病菌在裡面，就會影響到身體健康了。

對此，「無毒教母」譚敦慈也曾在《祝你健康》節目中分享，使用環保杯是很好的生活習慣，但清潔工作絕不能馬虎。她表示，若摸到杯內有滑滑的觸感，就代表已經有生物膜形成，應立即使用刷具將瓶身內外徹底刷洗，尤其杯蓋上的矽膠膠圈一定要拆下來清潔，因為這些容易卡水、卡污垢的縫隙，也是黴菌與細菌最容易附著的地方。

清洗的時候，要將瓶身、瓶蓋、配件分開清洗，容易卡污垢的地方可以使用小刷子沾取洗潔劑刷洗乾淨，如果清洗後難以組裝，建議瀝乾後放冰箱，膠條即會變硬比較容易裝回去，譚敦慈強調清洗後的環保杯一定要確實瀝乾，若杯子內側是陶瓷或不沾塗層，則建議使用軟毛刷避免破壞塗層。