　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

只用水沖沒用！保溫瓶「滑滑的」就是生物膜　不拿刷子根本洗不掉

保溫杯,保溫瓶。（圖／記者李佳蓉攝）

▲定期刷洗保溫杯很重要。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者楊智雯／綜合報導

隨身攜帶保溫瓶、環保杯已成為許多上班族、學生的日常習慣，不僅方便隨時補充水分，也能減少一次性飲料杯使用。不過，不少人認為保溫瓶平時只裝白開水，只要簡單沖洗即可，卻忽略了杯蓋、瓶口及矽膠圈等部位，才是最容易藏污納垢的清潔死角，專家提醒，飲用時嘴巴接觸瓶口，口腔中的細菌便可能附著於杯口與瓶內，若未定期拆解清洗，在潮濕、密閉的環境下，容易形成細菌生物膜，影響飲水衛生。

究竟沒洗乾淨的保溫瓶有多髒？國外曾有針對可重複使用水瓶進行的微生物採樣調查發現，若保溫杯連續數日未清洗，杯口、吸嘴及杯蓋等部位容易形成細菌生物膜，細菌數量可能遠高於日常生活中常接觸的物品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

家醫科醫師陳崇賢曾於臉書發文提醒大家記得洗刷保溫杯，只要器皿表面長時間處於潮濕狀態，不論使用的是塑膠水壺還是不鏽鋼保溫杯，都極可能孳生「生物膜」，畢竟飲用水不可能完全無菌，更別提每天喝水時會接觸瓶口，小朋友甚至會把食物殘渣掉進瓶子裡，尤其是沒有定期清潔的朋友們要記得洗乾淨，才不會喝到被染污的飲用水，生物膜往往由很多微生物構成，要是哪天有致病菌在裡面，就會影響到身體健康了。

對此，「無毒教母」譚敦慈也曾在《祝你健康》節目中分享，使用環保杯是很好的生活習慣，但清潔工作絕不能馬虎。她表示，若摸到杯內有滑滑的觸感，就代表已經有生物膜形成，應立即使用刷具將瓶身內外徹底刷洗，尤其杯蓋上的矽膠膠圈一定要拆下來清潔，因為這些容易卡水、卡污垢的縫隙，也是黴菌與細菌最容易附著的地方。

清洗的時候，要將瓶身、瓶蓋、配件分開清洗，容易卡污垢的地方可以使用小刷子沾取洗潔劑刷洗乾淨，如果清洗後難以組裝，建議瀝乾後放冰箱，膠條即會變硬比較容易裝回去，譚敦慈強調清洗後的環保杯一定要確實瀝乾，若杯子內側是陶瓷或不沾塗層，則建議使用軟毛刷避免破壞塗層。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
8億人瑞秘婚女看護「搶人大戰」首開庭！　孫子認罪、媳不認
佀廣洋遭爆「北大期末考作弊」！　他秀LINE對話
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

水果一買回家就冰？農業部提醒4種熱帶水果別急著冷藏

密室逃脫「扮吊死鬼」奪命！媽淚揭搶救過程：醫看勒痕叫我們報警

精神反芻思考有毒比熬夜更傷身　3招重塑大腦找回主導權

只用水沖沒用！保溫瓶「滑滑的」就是生物膜　不拿刷子根本洗不掉

快訊／22:44嘉義梅山規模4「極淺層地震」　最大震度4級

ETtoday新聞雲「致癌油風暴」互動專題　一站查3萬筆流向與退換貨

高鐵椅背上「灰色圓柱」是幹啥的？內行曝真實用途：非掛包包用

天天胃痛、脹氣「照胃鏡卻正常」　一票爆共鳴！醫師揭真相：是真的

深入追蹤新型債務危機　ETtoday奪新世代金融傳播獎

防洪排砂奏效！巴威來襲石門水庫入流2.48億立方米...近10年最大

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授犯案前身影曝！晴天詭撐透明傘、提裝刀帆布袋悠哉步行

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

法國0:2慘敗西班牙出局　姆巴佩開砲：配不上四強　亞馬爾6殺封神闖決賽

川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

奪冠大熱門法國慘敗！　西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

密室逃脫「扮吊死鬼」奪命！媽淚揭搶救過程：醫看勒痕叫我們報警

精神反芻思考有毒比熬夜更傷身　3招重塑大腦找回主導權

只用水沖沒用！保溫瓶「滑滑的」就是生物膜　不拿刷子根本洗不掉

快訊／22:44嘉義梅山規模4「極淺層地震」　最大震度4級

ETtoday新聞雲「致癌油風暴」互動專題　一站查3萬筆流向與退換貨

高鐵椅背上「灰色圓柱」是幹啥的？內行曝真實用途：非掛包包用

天天胃痛、脹氣「照胃鏡卻正常」　一票爆共鳴！醫師揭真相：是真的

深入追蹤新型債務危機　ETtoday奪新世代金融傳播獎

防洪排砂奏效！巴威來襲石門水庫入流2.48億立方米...近10年最大

大S手機寫遺囑無效！一票人問「為何這麼死板？」　律師解惑

「巴拉圭博覽會」台灣參展規模創新高　我商對其成長潛力高度信心

華爾街大亨重押3000億成「台積電信徒」　基金最大持股再加碼

密室逃脫「扮吊死鬼」奪命！媽淚揭搶救過程：醫看勒痕叫我們報警

美國矽谷投資人估「20年內兩岸統一」　國台辦回應

Gracie Abrams成香奈兒新謬斯　LISA返鄉站台資生堂小紅瓶

精神反芻思考有毒比熬夜更傷身　3招重塑大腦找回主導權

只用水沖沒用！保溫瓶「滑滑的」就是生物膜　不拿刷子根本洗不掉

13家金控H1大賺4408億元創新高　4家獲利翻倍

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

生活熱門新聞

天天胃痛、脹氣「照胃鏡卻正常」　醫師揭真相

高鐵椅背上灰色圓柱用途曝光　不是拿來掛包包

滑Threads領免費手機！　台女1舉動「400萬存款全空」

快訊／22:44嘉義梅山規模4「極淺層地震」

保溫瓶「滑滑的」就是生物膜

Joeman地獄片「被這2位圈粉」　大票人喊+1：EQ高到嚇人

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

好市多大媽「自組內褲ETF」　11萬人轟爆：超丟臉

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

大S用手機寫遺囑「無效」！律師曝須有4條件

大S手機寫遺囑無效！一票問「為何這麼死板？」　律師解惑

精神反芻思考有毒比熬夜更傷身

ETtoday推出「致癌油風暴」互動專題

男友死黨狂探床事！她當面被問「吹功」傻了

更多熱門

相關新聞

膳魔師推INAPSQUARE聯名系列

膳魔師推INAPSQUARE聯名系列

保溫杯品牌 THERMOS 膳魔師首度與韓國超人氣潮流插畫品牌 INAPSQUARE 合作，推出 5 款兼具街頭時尚與實用性的聯名系列，近期正式登陸台灣。全系列主打極簡的黑白線條與富有溫度的拙趣手繪，把乏味的日常隨行杯直接升格為極具個人風格的時髦配件。

一堆人拿磁鐵測餐具「一吸就嚇丟」　業者搖頭

一堆人拿磁鐵測餐具「一吸就嚇丟」　業者搖頭

自爆「進一堆工業用餐具」到台灣！中配勸：不如用免洗筷

自爆「進一堆工業用餐具」到台灣！中配勸：不如用免洗筷

嫌妻擾眠怒持鐵槌+保溫瓶K頭　家暴男認罪換緩刑

嫌妻擾眠怒持鐵槌+保溫瓶K頭　家暴男認罪換緩刑

虎牌保溫杯藝術家John Booth系列

虎牌保溫杯藝術家John Booth系列

關鍵字：

保溫瓶刷洗生物膜

讀者迴響

熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

高雄校園霸凌！議員《鐵拳教育》金句轟特權

天天胃痛、脹氣「照胃鏡卻正常」　醫師揭真相

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

黃仁勳現身日本秋葉原！重逢30年前救命恩人

可樂、雄獅9月起「取消配房」　不與領隊住

高鐵椅背上灰色圓柱用途曝光　不是拿來掛包包

四叉貓曝佀廣洋大學作弊證據　同一人代寫答案

帥警當男公關　「只能寵我哦」詐女客100萬

青安3.0將拍板　鄉民可買房：新的替死鬼

跌太兇也有事！3檔「抓去關」新名單　明起處置到7／29

大姊夫痛殺二姊夫！三妹「重回命案教室」整理　滿臉凝重

8億人瑞秘婚女看護　首開庭孫認罪

資深導演王時政離世！享壽83歲

更多

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授犯案前身影曝！晴天詭撐透明傘、提裝刀帆布袋悠哉步行

教授犯案前身影曝！晴天詭撐透明傘、提裝刀帆布袋悠哉步行

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面