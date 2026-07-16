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暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

▲暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝)

記者黃稜涵／採訪報導

暑假親子出遊又有新選擇！由翡冷翠文創攜手國立臺灣科學教育館、義大利比薩大學自然史博物館共同推出的《動物王國大探險展》，結合真實動物標本、沉浸式光影劇場、場景還原與互動體驗，打造一場跨越森林、草原、海洋、沙漠、極地與史前世界的生態探索旅程，讓大小朋友在玩樂中認識不同物種、生態環境與生命演化。

▲▼業配,動物王國大探險,國立臺灣科學教育館,義大利比薩大學自然史博物館。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼由翡冷翠文創攜手國立臺灣科學教育館、義大利比薩大學自然史博物館共同推出《動物王國大探險展》，帶領大小朋友探索不同物種、生態環境與生命演化。

▲▼業配,動物王國大探險,國立臺灣科學教育館,義大利比薩大學自然史博物館。（圖／記者姜國輝攝）

翡冷翠文創總經理鄭清煌表示，過去科普展多以靜態展示為主，這次則突破傳統，透過真實動物標本、場景重建，以及沉浸式光影數位演繹，將地球億萬年來六大主要生態環境，以生命故事的角度重新詮釋，希望讓觀眾在觀展過程中，同時獲得教育性、知識性與娛樂性的體驗。

▲▼業配,動物王國大探險,國立臺灣科學教育館,義大利比薩大學自然史博物館。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼翡冷翠文創總經理鄭清煌表示，《動物王國大探險展》突破傳統科普展形式，透過真實動物標本、場景重建與沉浸式光影，重新詮釋六大生態環境。

▲▼業配,動物王國大探險,國立臺灣科學教育館,義大利比薩大學自然史博物館。（圖／記者姜國輝攝）

走進展場，首先映入眼簾的是森林展區，老虎、美洲豹、大猩猩等珍貴動物標本，以貼近自然的姿態呈現，細膩展現野生動物的真實樣貌；沙漠展區結合沙丘造景與數位影像，逼真重現沙塵暴來襲的震撼場景，呈現極端氣候下的生態樣貌；海洋展區則運用360度沉浸式光影，打造神祕海底世界，讓觀眾彷彿搭乘潛水艇，在魚群悠游間展開深海探索。

▲▼業配,動物王國大探險,國立臺灣科學教育館,義大利比薩大學自然史博物館。（圖／記者姜國輝攝）

▲森林展區展出老虎、美洲豹、大猩猩等珍貴動物標本，以貼近自然的姿態呈現，細膩展現野生動物樣貌。

▲▼業配,動物王國大探險,國立臺灣科學教育館,義大利比薩大學自然史博物館。（圖／記者姜國輝攝）

▲海洋展區運用360度沉浸式光影打造海底世界，讓觀眾宛如搭乘潛水艇，展開深海探索。

來到草原展區，以獅子、大象、長頸鹿等草原代表性動物為主角，搭配大型沉浸式投影，重現非洲草原萬獸大遷徙的壯闊景象；極地展區集結北極熊、海豹與企鵝等極地動物，結合冰川與雪地造景，展現冰雪世界的獨特魅力；史前生命展區則帶領觀眾穿越時空，回到恐龍時代，從暴龍、腕龍到珍貴化石展示與互動體驗，一步步探索生命演化的歷程。

▲▼業配,動物王國大探險,國立臺灣科學教育館,義大利比薩大學自然史博物館。（圖／記者姜國輝攝）

▲草原展區以獅子、大象、長頸鹿等代表性動物為主角，搭配大型沉浸式投影，重現非洲草原萬獸大遷徙的壯闊景象。

▲▼業配,動物王國大探險,國立臺灣科學教育館,義大利比薩大學自然史博物館。（圖／記者姜國輝攝）

▲史前生命展區帶領觀眾穿越時空，回到恐龍時代，探索生命演化的歷程。

除了展覽內容豐富，現場也透過互動設計，讓觀眾不只是看展，更能親身參與探索。鄭清煌表示，希望大家來到展場，不只看到珍貴動物標本，更能了解不同動物如何在不同環境中演化、生存，進而認識生命的珍貴，培養保護動物、愛護自然的觀念，「希望大人、小孩都能因為這場展覽，更愛地球。」

▲▼業配,動物王國大探險,國立臺灣科學教育館,義大利比薩大學自然史博物館。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼《動物王國大探險展》將自然知識轉化為生動有趣的探索體驗，讓學習不再侷限於課本。

▲▼業配,動物王國大探險,國立臺灣科學教育館,義大利比薩大學自然史博物館。（圖／記者姜國輝攝）

《動物王國大探險展》將自然知識轉化為生動有趣的探索體驗，從不同物種、生態環境到生命演化，讓學習不再侷限於課本。今年暑假，不妨安排一趟國立臺灣科學教育館之旅，和孩子一起展開一場寓教於樂的動物王國大探險。

展覽詳情：https://lihi3.me/H2iSD

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