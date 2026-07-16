上海「噴水人像」宛如邪教儀式！網嚇瘋驚呼：誤闖冥界

▲上海東方綠舟的「池中人」雕像近期成為網上討論焦點，多數網友認為氣氛陰森，宛如邪教儀式。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

大陸上海東方綠舟近日因48尊池中人雕像引爆話題，這群面無表情、全身上下還會不斷噴水的仿真人像，在夜色籠罩下顯得格外陰森，不少網友嚇到發文直呼像極了邪教儀式，甚至戲稱這裡是誤闖冥界，讓公共藝術究竟該賞心悅目還是嚇人陷入爭辯。

池中人是誰的創作？

綜合陸媒報導，這組名為「池中人」的作品坐落於中國上海青浦區東方綠舟，由法國當代藝術家伊貝爾（Fabrice Hyber）創作，本意其實是探討人類與環境的連結。他選擇用綠色外觀隱喻生命，並藉由循環的水流傳達生態延續的意念。這些作品其實在此地矗立了16年，過去不僅是學生校外教學的常客，也曾被視為極具代表性的當代藝術。

大陸網民評價

然而，近期在社群上卻因驚悚的氛圍而引發網友排山倒海的負面評價，網友對於這種冷門卻又邪門的風格顯然很不買單，紛紛驚呼：「人與幽冥界對話」、「真像邪教儀式」、「冷門可以，不能邪門」、「擺幾座鞦韆都比這個有互動感」。

▲池中人雕像是法國當代藝術家伊貝爾的創作，原本傳達人與自然的共生關係理念。（翻攝微博）

另外，部分評論則吐槽，藝術創作不能光靠理念撐場，公共藝術若缺乏清楚的導覽指引，僅靠抽象的創作理念，難免會讓遊客留下看不懂、只覺得可怕的負面印象。



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