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2026桃園電影節首辦國際科技論壇　《阿凡達》特效團隊來桃交流

▲2026桃園電影節首辦國際科技論壇

▲2026桃園電影節8月14日至27日登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026桃園電影節發布記者會」15日於桃園市圖總館舉行。市長張善政表示，第13屆「桃園電影節」將於8月14日至27日登場，今年除「桃園電影獎」自261件參賽作品中選出20部入圍影片外，更首度舉辦「國際電影科技論壇」，期為影視產業注入創新能量。

張善政指出，隨著科技快速演進，電影產製模式也正迎來變革，希望藉由國際專業交流激盪更多合作火花，讓「桃園電影節」不只是作品放映平臺，也成為影像科技交流的重要舞臺。

▲2026桃園電影節首辦國際科技論壇

▲2026桃園電影節發布記者會。（圖／市府提供）

文化局表示，因應AI科技快速發展，本屆「桃園電影節」除選映多部數位創新作品外，也首度舉辦「國際電影科技論壇」，邀請紐西蘭國際重量級視覺特效團隊Wētā FX執行長謝安、技術長金博爾・瑟斯頓，以及韓國EMX Studio執行長Sung-Gyu LEE來桃交流。

國內則集結夢想動畫Moonshine Studio創辦人林家齊、技術長詹智翔、再現影像視覺特效總監郭憲聰、罡風創意影像創辦人嚴振欽、沸騰映像視覺特效總監凃維庭及兔將影業視覺特效總監李昭樺等頂尖影視特效人才，探討AI、視覺特效及數位科技為影像創作帶來的挑戰與變革。

文化局指出，2026桃園電影節將於中壢SBC星橋國際影城、桃園統領威秀影城及中壢光影電影館舉行，並於7月24日及25日分別在臺北、桃園舉辦選片指南。本屆「桃園電影節」以「眺望（Prospect & Vision）」為核心精神，串聯影像創作、城市美學與數位創新，持續深化電影節的藝術性、在地性與國際性。更多影展資訊，請至桃園電影節官方網站（網址：https://tyff.taoyuancf.org.tw）及臉書粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/mz9l4l）查詢。

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