快訊／22:44嘉義梅山規模4「極淺層地震」　最大震度4級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者董美琪／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上10時44分嘉義縣梅山鄉發生芮氏規模4地震，震央在嘉義縣政府東北東方38.5公里處，深度5.2公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在雲林縣草嶺。
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根據氣象署測報資料，震度4級地區為雲林縣，震度3級地區為嘉義縣，震度2級地區為嘉義市，震度1級地區為南投縣、台南市、彰化縣。
資料來源：氣象署
▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者董美琪／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上10時44分嘉義縣梅山鄉發生芮氏規模4地震，震央在嘉義縣政府東北東方38.5公里處，深度5.2公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在雲林縣草嶺。
根據氣象署測報資料，震度4級地區為雲林縣，震度3級地區為嘉義縣，震度2級地區為嘉義市，震度1級地區為南投縣、台南市、彰化縣。
資料來源：氣象署
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