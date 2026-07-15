人夫「遛小孩」變偷吃！獨留兒在公園　自己躲停車場車震小三

▲人夫將孩子留在公園裡玩耍，自己跑去停車場跟小三發生關係。（示意圖／達志影像）



記者柯振中／綜合報導

新竹一名人妻發現，結婚多年的丈夫竟趁著帶年幼孩子出門遊玩時，偷偷與透過社群平台認識的女子幽會，不僅躲進停車場租賃車內發生性行為，還使用性愛道具助興，整個過程甚至被行車紀錄器及手機畫面拍下。人妻蒐證後怒告小三求償60萬元，新竹地院審理後認定對方侵害配偶權，判賠15萬元，全案仍可上訴。

人夫帶孩子出遊 竟跑去停車場偷情

根據判決書內容，人妻小雅（化名）與丈夫阿豪（化名）於2017年結婚，婚後育有一名未成年子女，原本一家人生活平穩。怎料，阿豪私下透過社群平台X（前身為推特）認識女子小涵，兩人迅速發展婚外情。

2025年10月11日，兩人先相約喝酒，隔天又透過通訊軟體傳送大量曖昧訊息。兩人在對話中不僅討論要一起使用性愛道具，阿豪還主動傳送自己的私密照片給小涵，兩人更相約隔天見面。

孩子留公園旁 兩人躲車內發生性行為

2025年10月12日下午，阿豪表面上帶著年幼孩子到新竹縣某處公園遊玩，實際上卻把孩子當成掩護，將小涵約到公園旁的停車場。隨後兩人躲進一輛租來的小客車內，不僅使用性愛道具助興，還直接在車內發生性行為，全然不顧孩子就在附近。

小雅事後察覺丈夫行為異常，查看手機及相關設備後，赫然發現兩人的曖昧對話紀錄，以及車內親密互動畫面，這才知道丈夫竟利用帶孩子外出的機會與小涵幽會，讓她深受打擊，決定向法院提起侵害配偶權訴訟，請求精神慰撫金60萬元。

小三全程神隱 法院認定視同承認

法院審理期間，小涵經合法通知後始終沒有出庭，也未提出任何書狀答辯，全程「神隱」。法官指出，依《民事訴訟法》規定，當事人經合法通知不到庭，也未提出書狀爭執對方主張，在法律效果上可視同自認。

此外，小雅提出戶籍資料、兩人的曖昧對話、行車紀錄器錄影及譯文等證據，完整呈現兩人相約見面、討論使用性愛道具及車內發生性行為的過程，法院因此認定，小涵確實與已婚男子發展婚外情，侵害小雅的配偶權。

法官判賠15萬元 另須支付利息

法院審酌，小涵明知阿豪已有婚姻，仍與對方發展婚外情並發生性行為，行為已超越一般社會所能容忍的男女交往界線，破壞夫妻婚姻生活，也讓小雅承受極大精神痛苦。

法官綜合雙方身分、經濟狀況及侵權情節後，認為60萬元求償金額過高，酌減判決小涵須賠償15萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。