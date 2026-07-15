佀廣洋遭爆「北大期末考作弊」！他秀LINE對話：拍考卷喊不會被當

▲國民黨立委萬美玲之子佀廣洋陷霸凌爭議。（圖／翻攝臉書／佀廣洋）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋投入桃園市議員選舉後，近日接連陷入霸凌、兵役等爭議。網紅四叉貓（劉宇）15日晚間再爆料，指控佀廣洋就讀國立台北大學公共行政學系期間，曾於2021年11月12日期中考、2022年1月7日期末考兩度找同一名同學協助作弊，並公開多張LINE對話截圖作為佐證，引發外界關注。

▲四叉貓爆料藍委萬美玲之子佀廣洋就讀台北大學期間，涉嫌兩度找同學協助考試作弊。（點圖可放大／翻攝自Facebook／四叉貓。劉宇，下同）

根據四叉貓在臉書貼文指出，佀廣洋當時考試時會刻意坐在教室最後方，利用手機偷拍考卷題目並傳給教室外的同學，待對方完成作答後，再透過LINE回傳答案，由佀廣洋直接抄寫在考卷上。四叉貓表示，兩次考試皆採相同手法，且都是找同一位同學協助；他並公開當年的LINE對話截圖，其中一張可見佀廣洋抄寫完成後，還拍下考卷回傳給友人，並表示「不會被當了」。

四叉貓透露，相關LINE對話紀錄由佀廣洋當年的同學提供。貼文曝光後，隨即引發網友熱議，有人質疑證據為何保存多年，也有人批評若爆料內容屬實，恐涉及學術誠信問題。截至目前，佀廣洋尚未針對四叉貓最新指控公開回應。