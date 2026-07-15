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46萬散戶爆倉！李在明認韓股「很不穩定」　急令研擬槓桿ETF對策

▲▼南韓總統李在明20日在青瓦台主持國務會議。（圖／達志影像）

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

南韓股市近期劇烈震盪，追蹤三星電子、SK海力士等個股的槓桿ETF（指數股票型基金）被認為放大市場波動，引發各界質疑韓股已淪為「賭場」。對此，南韓總統李在明15日下令金融監管單位及韓國交易所，儘速提出應對措施，強調資本市場正常化與先進化是重要課題，要求相關部門迅速研擬配套，穩定市場秩序。

李在明要求速提對策　金融首長坦承「當初該擋下」

根據《韓聯社》等韓媒報導，李在明15日在青瓦台迎賓館主持政府部門工作報告時，針對追蹤三星電子、SK海力士的單一個股槓桿ETF表示，「請盡快妥善研擬對策。」他也向金融監督院院長李燦珍表示，「看來你最近因為個股槓桿ETF吃了不少苦頭。」

李燦珍則再次承認政策失誤。他早在上月便曾公開表示，自己對批准單一個股槓桿ETF上市深感後悔，甚至直言「當初即使躺在大門口，也應該阻止它上市」，目前正積極研議投資人保護措施，降低市場風險。

▲▼南韓股市。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓開放個股槓桿ETF釀災，造成數十萬散戶爆倉、市場劇烈震盪。（圖／達志影像／美聯社）

槓桿ETF掀劇烈震盪　46萬散戶爆倉

韓國自5月27日開放16檔單一個股槓桿ETF（含2檔反向ETF）上市後，大量資金湧入追蹤三星電子及SK海力士的產品，在AI概念股劇烈波動下，韓股震盪也明顯加劇。今年以來，韓股已36次啟動Sidecar（盤中瞬間價格穩定措施），是去年的12倍，其中半數發生在槓桿ETF上市後。

近期三星電子、SK海力士股價重挫，也讓槓桿ETF損失同步放大。統計顯示，追蹤兩家公司股票的槓桿ETF資產規模短短兩周縮水逾4成，7月前10天更有高達4258億韓元保證金遭強制平倉，市場估計已有約32萬至46萬名散戶爆倉，本金幾乎歸零，政府也宣布將自10月起設立全國債務諮詢專線，協助陷入財務困境的投資人。

▲▼南韓股票。（圖／達志影像）

▲南韓股票。（圖／達志影像）

散戶門檻恐提高5倍　市場仍有不同聲音

面對爭議，韓國金融投資協會已召集10家大型券商緊急開會，原則同意提高槓桿ETF最低保證金門檻，擬由現行1000萬韓元提高至5000萬韓元，大幅提高散戶參與門檻；同時將依投資人年齡及資產配置提供客製化風險警示，加強投資人教育，並將再平衡交易分散至全天進行，以減輕收盤前大量交易對市場造成的衝擊。

不過，也有市場人士認為，不應將韓股震盪全數歸咎於槓桿ETF。韓國投資證券研究員廉東燦指出，槓桿ETF主要是放大既有漲跌趨勢，並不會改變市場方向，近期波動加劇仍與全球半導體股劇烈震盪及AI題材降溫等因素密切相關。隨著財政經濟部、韓國銀行、金融委員會及金融監督院即將召開市場檢查會議，外界也關注南韓政府是否祭出更嚴格的監管措施，以抑制市場投機風氣。

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