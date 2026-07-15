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8億人瑞秘婚女看護「搶人大戰」首開庭！　孫子認罪、媳不認

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王姓人瑞的10名子女衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

 記者許力方／台北報導

台北市「身價8億」的102歲王姓人瑞今年初與照顧長達27年的賴姓女看護登記結婚，家族質疑老父親被騙婚，雙方2月間在台北市馬偕醫院外爆發搶人衝突，台北地檢署依過失傷害罪起訴人瑞一名媳婦及一名孫子。台北地方法院15日首度開庭，媳婦透過律師否認犯罪，孫子則當庭認罪希望和解，全案移由審理庭續辦。

百歲再婚引爆家族爭議

案件起因於王姓人瑞今年1月表示，已與賴姓女看護完成結婚登記。王翁共有10名子女，家屬認為王翁年事已高，懷疑賴女意圖藉婚姻取得龐大財產，因此不接受這段婚姻，並對賴女提出強制等告訴，另就婚姻效力及相關刑事案件循司法途徑處理。

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

2月3日，賴姓女看護陪同坐輪椅的王翁前往台北市馬偕醫院就醫，王家多名子女及孫輩得知消息後前往現場，雙方因王翁去留問題發生推擠拉扯，賴女因此受傷，事後對王家成員提出傷害等告訴。

兩人遭起訴　其餘11人不起訴

檢方調查認為，衝突過程中，一名媳婦及一名孫子的行為造成對方受傷，因此依過失傷害罪提起公訴；至於賴女指控的傷害、公然侮辱、搶奪、毀損等罪名，因罪嫌不足等原因，其餘11名家屬均獲不起訴處分。

台北地院15日首度開庭，其中遭起訴的媳婦因重病住院逾1個月，由律師代為出庭並表示不認罪；另一名孫子則在親友陪同下出庭，當庭坦承犯行，希望能和解。法院完成程序後，已將案件移由審理庭後續審理。

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