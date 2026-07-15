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賴清德恭喜施振榮獲獎　大讚微笑曲線理念＋推動王道文化

▲▼總統賴清德出席第一屆「東方領袖人物」頒獎典禮。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席第一屆「東方領袖人物」頒獎典禮。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德15日晚間出席第一屆「東方領袖人物」頒獎典禮時，肯定「台灣上市櫃公司協會」成為企業界交流合作重要平台，攜手企業界往前邁進，並恭喜獲獎人宏碁集團創辦人施振榮董事長，肯定其創業成就、提出「微笑曲線」理念及推動「王道文化」，為台灣科技產業發展奠定深遠基礎，也期盼透過獎項形塑企業典範，帶動整體產業發展。

賴清德表示，今天非常榮幸能夠受邀出席「台灣上市櫃公司協會」所舉辦的第一屆「東方領袖人物」頒獎典禮，首先要感謝協會多年來成為企業界交流合作的重要平台，不僅攜手企業界往前邁進，也點出企業界前進的方向，對產業的發展可以說非常重要。

賴清德說，協會還有發行《東方領袖》雜誌，提供協會會員第一時間的資訊，同時也協助企業永續發展，往淨零方向邁進。如今更設立「東方領袖人物」獎，相信未來對形塑企業典範、引領企業界的後進前來學習，甚至於帶動整體產業發展，一定有莫大幫助。他要感謝周俊吉理事長率領的團隊以及所有的會員。

賴清德表示，他從稍早的影片當中已經得知第一屆「東方領袖人物」獎的得主就是施振榮董事長，不過從評審團主席許士軍老師的介紹中，也得知施董事長的夫人葉紫華女士是共同創辦人，夫妻一起打拚。

賴清德表示，施董事長是他非常敬佩的企業領袖人物，今天得獎可說是實至名歸。首先，施董事長是宏碁的創辦人，當然許多共同創辦人也都功不可沒，宏碁集團早自1976年創業，下個月一日即將屆滿50週年，對台灣產業貢獻良多，從當年員工今日齊聚一堂，也可以看出其力量之強大，包括現任宏碁董事長陳俊聖、緯創董事長林憲銘、和碩董事長童子賢，以及桃園市長張善政等都曾是宏碁員工。

▲▼總統賴清德出席第一屆「東方領袖人物」頒獎典禮。（圖／總統府提供）

賴清德提到，施董事長不僅創業成功，更桃李滿天下，為台灣產業、特別是科技產業的發展奠定深遠基礎，令人敬佩。施董事長於1992年提出「微笑曲線」理論，為台灣產業發展指引新的方向，並引領產業由代工製造轉型為創新與品牌發展。

賴清德說，過去台灣的經濟奇蹟，是由無數中小企業家提著「007手提箱」到世界各地爭取訂單，回到台灣以「客廳即工廠」的方式打下經濟奇蹟的基礎。但在激烈競爭下，利潤有限；而「微笑曲線」則為產業帶來新的方向，也讓台灣企業獲得更好的發展。

賴清德表示，施董事長積極推動的「王道文化」也深具影響力，更改變了台灣企業文化及企業經營精神。施董事長認為，除了要創造價值，更要利益分享、創造雙贏，並追求永續經營，進一步改變了公司文化。

賴清德接著提到，上市上櫃公司對台灣經濟貢獻良多，透過創業創造就業機會、穩定社會、帶動經濟發展，也讓政府擁有更多稅收推動各項建設。他說，身為總統，除了代表人民感謝施董事長，也藉此機會向所有上市上櫃公司的夥伴表達誠摯謝意，感謝大家致力於經濟發展，讓國家持續進步，人民也因此獲得更好的照顧。

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