矯正署52名首長主管換將　鄭銘謙期許依法管教、照顧第一線

▲矯正署52名高階主管大調動，部長鄭銘謙盼：強化獄政效能、全力打擊詐毒犯罪 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部矯正署今（15日）舉行卸、新任高階主管及機關首長交接典禮，配合5名首長退休，共有52人職務異動，包括副署長、主任秘書及台中、宜蘭、屏東3所大型監獄首長。法務部長鄭銘謙指出，打詐、緝毒使監所面臨收容人數增加挑戰，未來將透過科技設備、資源整合及爭取人力經費，強化獄政效能。

此次人事調整幅度不小，矯正署核心高層及多所監獄首長同步換將。其中，原宜蘭監獄典獄長楊方彥調任台中監獄典獄長；矯正署副署長劉明彰轉任宜蘭監獄典獄長；主任秘書蘇維闊升任副署長，其職缺則由新竹監獄典獄長曾文欽接任。

另外，高雄第二監獄典獄長陳憲章升任屏東監獄典獄長。矯正署指出，全國規模最大的8所監獄中，此次就有3所機關首長異動，透過人員輪調，增加不同機關間的歷練與經驗交流。

交接典禮由鄭銘謙主持監交，新任首長及主管逐一完成宣誓。卸任首長代表、台北少年觀護所所長簡永池致詞時表示，能與同仁共同投入矯正教育，逐步建立適性、多元的安全網絡，協助司法少年重新回到社會，是一段深具意義的歷程。

▲宜蘭監獄典獄長楊方彥（左）交接給新任典獄長劉明彰（右） 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

新任首長代表、花蓮看守所所長邱煥棠則表示，未來將全力配合法務部政策，承擔「守護公平正義、落實矯正復歸」的使命。

鄭銘謙也向5名退休首長致贈紀念品，感謝他們長年投入矯正工作。他表示，對許多在人生道路上跌倒的人而言，矯正工作是一股溫暖而堅韌的力量，陪伴收容人走過反省、改變，並重新學習回歸社會的關鍵階段。

談及當前矯正工作的挑戰，鄭銘謙指出，近期矯正機關配合治安政策，全力打擊詐欺與毒品犯罪，也因此面臨收容人數增加的壓力。各機關首長須運用自身專業經驗，透過建置科技設備、整合機關資源及多元管理措施，全面提升矯正效能。

▲鄭銘謙並要求全體首長「以身作則、正人正己」 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

鄭銘謙並要求全體首長「以身作則、正人正己」，帶領團隊依法行政、廉潔守紀，確實落實各項管教措施。他也承諾，法務部將持續爭取經費與人力，提升矯正人員待遇及工作保障。

鄭銘謙最後提醒，各機關首長除了承擔管理責任，也應傾聽、支持並照顧第一線同仁，成為矯正人員守護社會安全的堅實後盾。