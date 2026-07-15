227人受困海上！「滿天星號」布袋外海擱淺　1孕婦送醫

▲澎湖開回嘉義的「滿天星號」客輪在布袋港外海擱淺。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森、董美琪／嘉義報導

嘉義縣布袋漁港外海今天下午傳出客輪受困事件，「滿天星號」由澎湖馬公返回布袋途中，疑因碰上退潮時段，港區水深不足，導致船隻無法順利進港，在外海附近擱淺等待救援。

▲澎湖開回嘉義的「滿天星號」客輪因退潮、水深不足，在布袋港外海擱淺，由拖船協助，全員平安返港。



當時船上共有227名旅客，接獲通知後依指示穿上救生衣，留在船上等待處置。船公司評估潮位回升後，派遣拖船前往協助，最後順利將客輪拖回港內，人員均平安返港。

不過，船上一名孕婦因身體不適，返港後由救護人員送往長庚醫院檢查。

據了解，「滿天星號」下午4時30分左右從澎湖馬公出發，原定傍晚5時50分抵達布袋商港，不料下午5時51分左右，船隻通報在港外水域發生擱淺。

▲船上227名旅客穿救生衣，全員平安返港。



海巡署接獲通報後，立即派出巡防艇及相關人員前往現場，協助維護旅客安全，同時掌握船體狀況及潮汐變化，協助後續脫困作業。

高雄港務分公司布袋管理處長林清宏表示，該船原規劃下午3時45分出航，但因潮汐因素延後至下午4時30分離港。直到大退潮結束後，船公司安排拖船協助，晚間8時5分成功將客輪拖回岸邊。

目前客輪擱淺原因仍待相關單位進一步調查。