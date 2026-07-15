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嘉義聯結車翻覆「撞倒整片護欄」！砂石噴滿地狼藉畫面曝

▲▼嘉義聯結砂石車翻車。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義聯結砂石車翻車，撞倒整片鐵皮護欄。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、柯振中／嘉義報導

台82線東向31公里處（靠近中和交流道）15日下午發生一起砂石聯結車翻覆事故。1輛大貨車行經該路段時，疑似因施工道路縮減而擦撞護欄翻覆，造成車道嚴重回堵。車上2名男子皆順利自行脫困，經檢查均無受傷且拒絕送醫。警方目前已針對該路段實施大規模交通管制與分流疏導。

施工路段匯入內側不慎　聯結車側翻阻路

水上分局調查，29歲劉姓男子15日下午5點3分駕駛聯結車，由中和交流道上台82線往東行駛。行經事故地點時，因台82線正進行邊坡工程，車道縮減為單一車道，劉男匯入內側車道時不慎擦撞工地護欄及鐵皮，導致車輛當場側翻，占據車道影響後方車流。

▲▼嘉義聯結砂石車翻車。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義聯結砂石車翻車，撞倒整片鐵皮護欄。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義聯結砂石車翻車。（圖／記者翁伊森翻攝）

警消迅速排除狀況　駕駛酒測值為0

事故發生後，嘉義縣消防局立即派遣分隊前往救援，駕駛劉男與副駕駛張男皆意識清楚、無明顯外傷。轄區中莊派出所及多個警力單位立即到場處理，經對劉姓駕駛進行酒測，酒測值為0mg/l，確認無酒駕情事。

分局實施大規模疏導　籲用路人提前改道

為緩解車流，水上分局除聯繫施工單位協助排除障礙外，並啟動緊急疏導機制，當下強制將台82線水上交流道往東方向封閉，引導車輛下交流道；同時在台1線、163線及中義路等路口實施交通號誌長綠疏導，籲請用路人配合警方指揮提前改道。

▲▼嘉義聯結車翻車。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義聯結車翻車，現場善後作業。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義聯結車翻車。（圖／記者翁伊森翻攝）

 
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