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過五關制家暴...南投縣家庭暴力防治宣導活動　7／18竹山紫南宮登場

▲南投縣政府18日於竹山紫南宮辦理家庭暴力防治宣導活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府18日於竹山紫南宮辦理家庭暴力防治宣導活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為提升民眾對家庭暴力議題的認識，委託勵馨基金會南投分事務所於7月18日（六）在竹山紫南宮水濂瀑布廣場舉辦「馨探員反暴任務」家庭暴力防治宣導活動，規劃五大主題闖關，邀請鄉親踴躍參與，化身守護探員共同終止暴力。

縣政府指出，本次活動將透過「家暴偵測辨識」、「目睹暴力兒少支援」、「守護行動」、「司法協助」及「防護資源認識」等五關情境模擬、互動遊戲及任務挑戰，引導參與民眾學習辨識家暴危險警訊，了解事發時應如何適時關懷受害者、正確通報求助管道及轉介司法保護措施及各項防暴資源，進而提升防暴敏感度與同理心，讓家暴防治觀念從認知落實到日常生活。

▲縣府18日於竹山紫南宮辦理家庭暴力防治宣導活動 歡迎參加。（圖／南投縣政府提供）

另活動當天也將邀請家庭暴力防治網絡相關單位共同設攤參與，提供多元社會福利資源、法律諮詢、防暴知識宣導及相關服務介紹，讓民眾一次掌握家庭暴力防治的重要資訊，建立正確求助觀念與資源運用能力。

縣府社會及勞動局表示，根據該縣家庭暴力相關統計資料顯示，近年家庭暴力通報案件數呈現增加趨勢，除反映家庭暴力事件仍存在於社會各個角落，也表示著民眾對家庭暴力議題的認識逐漸提升，以及家庭暴力防治網絡持續推動宣導、通報及服務機制已逐步展現成效，也期望透過跨網絡合作及社區參與，鼓勵每位民眾都成為家庭暴力防治的守護者，勇於關心身邊可能遭受暴力的親友或鄰里、適時伸出援手，讓家暴不再是家務事，而是需要全民共同關注的公共議題。

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竹山紫南宮家庭暴力防治宣導勵馨基金會

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