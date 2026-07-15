川普宣布美軍撤出伊拉克！9月底全數撤離　美企接手搶進

▲伊拉克總理柴迪訪美，在華府與美國總統川普舉行會談。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

根據「德國之聲」（Deutsche Welle）報導，伊拉克總理柴迪（Ali al-Zaidi）赴美訪問期間，在華府與美國總統川普會面後宣布，美軍將在9月30日前全面撤離伊拉克。

川普在白宮表示，美方認為美軍已經沒有繼續駐紮在伊拉克的必要，因此決定結束這項部署。

美軍目前約有2500名官兵駐守伊拉克，主要任務是打擊極端組織「伊斯蘭國」（IS）。不過近幾個月，美方已持續縮減駐軍人數，為撤軍做準備。

柴迪指出，美軍撤離後，伊拉克政府也將同步推動解除親伊朗民兵組織的武裝。他說：「9月30日，美軍將撤離，而美國企業將進入。」

柴迪還表示，9月30日之後，除了政府單位外，其他任何組織都不能再擁有武器，希望讓武力全面回歸國家管理。

除了討論撤軍議題，柴迪這次訪美也希望吸引更多美國企業投資伊拉克，尤其是石油、天然氣及電力等能源產業。

雙方在白宮橢圓形辦公室會談時，柴迪透露，美國與伊拉克很快就會宣布建立新的「經濟夥伴關係」。

川普則表示，伊拉克擁有豐富石油資源，發展潛力相當大。他說：「我們將達成很多協議……我們將為兩國創造大量就業機會，也會開採大量石油。」但他並未透露更多合作細節。

另外，兩名伊拉克官員透露，伊拉克政府、美國能源公司雪佛龍（Chevron）、洛杉磯投資公司TI Capital，以及卡達UCC公司，預計17日簽署合作協議，將共同興建一條每天可輸送200萬桶原油的輸油管線。

依照規畫，這條輸油管線將從伊拉克南部產油重鎮巴斯拉（Basra）出發，經過哈迪沙（Haditha），再一路延伸到土耳其及敘利亞港口，進一步提升原油出口能力。