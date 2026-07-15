「薩利機長」罹患阿茲海默症！　曾奇蹟迫降A320拯救全機155人

▲美國傳奇「薩利機長」。（圖／FB Captain C.B. Sully Sullenberger）

文／中央社

2009年成功將一架遭加拿大雁群鳥襲的全美航空（US Airways）空中巴士A320客機，迫降紐約哈德遜河，讓機上155人安全脫險的蘇倫柏格機長證實，自己罹患早期阿茲海默症。

路透社報導，75歲的蘇倫柏格（Chesley B. Sullenberger III）在個人網站公開這項診斷結果，他透露自己正在接受治療。

他說：「目前我可能一時想不起某個人的名字，忘記自己最近說過的故事，也可能睡不好，但我正處於這個漫長旅程的起點。」

▲全美航空1549號班機曾在2009年迫降哈德遜河，執飛的機長正是蘇倫柏格。（圖／達志影像／美聯社）

蘇倫柏格2009年成功將全美航空一架客機迫降哈德遜河（Hudson River），在生死關頭讓機上155人全數安全脫險，被專家譽為在極端壓力下展現卓越飛行技術的典範。此後，他積極倡議提升飛航安全。

蘇倫柏格的故事2016年改編成電影「薩利機長：哈德遜奇蹟」（Sully），由克林伊斯威特（Clint Eastwood）執導，湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演。

2022年，蘇倫柏格曾短暫擔任美國駐蒙特婁（Montreal）國際民航組織（International Civil Aviation Organization，ICAO）大使。卸任前，他曾質疑區域航空公司試圖降低機師資格要求，警告此舉將削弱飛航安全。

在發生兩起波音737 MAX（Boeing 737 MAX）致命空難事件後，2019年蘇倫柏格赴美國國會作證，主張737 MAX復飛前，應要求飛行員接受新的模擬機訓練。

他當時指出：「我們目前的飛機設計與認證制度已經失靈。」

2020年，美國國會通過大規模改革法案，全面改革美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）的新機認證制度。