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高鐵椅背上「灰色圓柱」是幹啥的？內行曝真實用途：非掛包包用

▲▼ 台灣高鐵,高鐵服勤員 。（圖／記者張一中攝）

▲高鐵的座椅椅背上方有灰色圓柱，功能其實是用來將座椅轉向。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／柯振中報導

台灣高鐵座椅椅背上設有灰色小圓柱，因靠窗與靠走道皆有配置，其真實用途常被網友誤認為是掛衣勾或站票扶手。不過，內行人揭密，該圓柱真實功能是供工作人員在終點站手握「將座椅轉向」，以因應高鐵雙向行駛，但在行車時也確實能發揮穩定身體、臨時掛物等多元輔助功效。

靠窗靠走道都有配置　真實身份為列車轉向專用扶手

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有網友在社群平台好奇發問，指出高鐵每張座椅靠窗與靠走道的椅背上方，都裝有一個灰色小圓柱，不知道具體用途為何。貼文曝光後引發大批乘客共鳴，紛紛表示自己平時都將其當作掛放外套、帽子或提袋的吊勾，也有人認為是提供給站票旅客抓握的防跌扶手。

面對眾說紛紜，知情網友隨後出面揭密，指出該小圓柱雖然是扶手，但設計初衷是為了方便高鐵人員進行「座椅轉向作業」。由於高鐵採用雙向運行且列車不需調頭，當車輛抵達終點站後，工作人員會握住這兩側的圓柱旋轉座椅，將其調整至下一趟的行進方向，因此靠窗座位才會有相同配置。

乘客大讚設計具多元用途　行車搖晃時仍能發揮輔助功效

雖然這項設計的原始用途是為了轉向，但不少網友認為，這根小圓柱在實際搭乘時確實具有相當多元的日常功能。只要在不影響、不妨礙他人使用的前提之下，不論是當作臨時置物勾，或者是起座時當作輔助支撐，都是非常便利的延伸用法，還能在列車晃動時充當臨時扶手，相當方便。

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