20歲男誘騙2少女入住台中旅館！檢方複訊後聲押禁見

▲20歲周男誘拐2名少女，檢方聲請羈押禁見 。（圖／民眾提供）



記者許權毅、柯振中／台中報導

台中地檢署15日表示，針對涉嫌網路誘騙2名未成年少女至台中某旅店同住的20歲周姓男子，經檢察官訊問後，認定其涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌重大。由於被告有湮滅證據、勾串共犯及反覆實施同一犯罪之虞，為防範其持續透過網路誘騙未成年人，檢方15日下午已依法向法院聲請羈押禁見。

掌握扣案手機與通聯紀錄 檢方認有反覆實施及串證之虞

台中地檢署指出，14日深夜接獲台中市警第二分局通報後立即分案，由婦幼保護專組檢察官周奕宏指揮第二分局積極蒐證調查。檢察官於15日上午先訊問2名被害少女，並綜合參酌警方調取的旅店入住資料、現場查獲照片、扣案手機內的通聯紀錄等相關證據。

檢方於15日下午訊問解送到案的被告周男，審酌其涉案情節、犯罪手法及對未成年人所生危害，認定周男涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌重大，且有事實足認其有湮滅證據、勾串共犯及反覆實行同一犯罪之虞。為了避免被告持續透過網際網路接觸、誘騙不特定未成年人，認定有羈押原因與必要，依法聲請羈押禁見。

暑期網路交友陷阱多 中檢示警防堵數位性暴力

台中地檢署嚴正重申，暑假期間青少年使用網路及社群平台的時間增加，不法分子常利用網路交友、虛假身分或情感操控等方式接近未成年人，進而從事誘拐、詐騙、數位性暴力及性剝削等犯罪。

檢方呼籲，家長及青少年應提高警覺，避免任意提供個人資料、私密影像或單獨赴約。如發現可疑情形，應立即向警察機關或相關保護單位求助。

檢方將持續結合警政及婦幼保護網絡，積極查緝利用網際網路侵害兒少權益的犯罪，對於不法行為必將依法嚴正追訴，絕不寬貸。

佛牌卡狐仙誆騙離家失聯 兩新北少女於台中旅館被尋獲

本案源於新北市一對分別為14歲、11歲的表姊妹，於12日離家失聯。家長急忙報警並在社群平台發文協尋，警方於14日在台中北區一中商圈某旅館尋獲2人，並當場逮捕同行的20歲周姓男子。

據悉，周男平時為探險直播主，利用11歲女童接觸九尾狐仙佛牌的機會，誆稱女童「卡到狐仙」需要其解決，進而誘騙2名少女南下台中，並要求2人關閉手機以防家屬聯繫。警方尋獲2名少女後已交由家長帶回，並將周男移送法辦。