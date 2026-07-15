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好市多「被退貨的家電」去哪？外媒揭密2大去路：竟然還能這樣賺

好市多的退貨政策相對其他賣場來說比較寬鬆。（示意圖，本刊資料照）

圖文／鏡週刊

美式連鎖量販店好市多（Costco）憑藉著高CP值的自有品牌、熱食部，以及最著名的「退貨政策」吸引大批忠實會員。不過，如此寬鬆的退貨機制，勢必會迎來驚人的退貨潮，特別是電視、廚房小家電等高單價商品。不少人好奇，這些被會員退回來的電器，最後究竟去了哪裡？難道都被當作垃圾丟掉嗎？答案其實藏在好市多的「精明商業算盤」裡。

兩大去路揭密：上架打折　或是「整捆打包」賣給清倉業者

根據外媒《thetakeout》報導，當會員把電器退回好市多時，賣場主要有兩種處理管道：第一，重新上架。如果退回的電器狀態極佳、幾乎全新且功能完全正常，好市多通常會給予折扣，重新放回賣場貨架上以福利品出清；第二，打包低價轉售給清算公司。如果電器有些微瑕疵，或者無法直接在賣場重新販售，好市多就會將其整批轉賣給專業的清倉拍賣平台（如B-Stock）。這些平台會將退貨家電、廚具、家具等透過線上拍賣，賣給想要轉售牟利的中小企業或個人賣家，由他們整理後放上eBay等第三方平台變現。

年營收近2700億美元！驚人「退貨海」迫使好市多出奇招

對好市多而言，把退貨轉賣給清算公司無疑是虧本生意，那為什麼不自己留著賣呢？關鍵就在於「驚人的退貨總量」。

一般零售業的平均退貨率大約在8%到10%之間，但因為好市多的退貨政策實在太寬鬆，外界估計其退貨率可能高達25%。以好市多公布的2025財年淨銷售額約2,699億美元來計算，即便保守以10%的退貨率估算，每年退回來的商品總值也高達270億美元。

如此龐大的商品如果通通堆在自家倉庫裡，會嚴重排擠新品的陳列空間。因此，商品一退回好市多的退貨中心後，人員就會立刻進行分類與評級，只要無法在賣場內快速打折賣掉的，就必須立刻「送走」清空，挪出寶貴的倉儲空間。

虧本轉賣卻能創造三贏！退貨產業鏈意外成商機

把不完美的電器低價倒貨給清算中心，雖然好市多無法賺回本，但「拿回一點是一點」，總比完全報廢、砸在手裡還要好。

這樣的退貨管理策略，意外創造出一個多贏的局面，員得以繼續享受極致便利的退貨服務；好市多成功清出倉庫空間並回收部分資金；而那些專門收購好市多退貨的個體戶或轉售商，也有機會從中挖寶，整理出功能完好的電器重新轉賣獲利，形成一條獨特的「退貨經濟圈」。


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