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花蓮奪命車禍！男開車上班「撞死買菜騎士」　零件噴飛傷6歲女童

▲花蓮無號誌路口發生奪命車禍，買菜老翁遭撞飛送醫不治。（圖／民眾提供）

▲花蓮無號誌路口發生奪命車禍，買菜老翁遭撞飛送醫不治。（圖／民眾提供，下同）

記者王兆麟、閔文昱／花蓮報導

花蓮市14日上午發生一起死亡車禍，25歲王姓男子開車上班途中，行經順興路與中美七街無號誌路口時，疑未減速直接穿越路口，撞上騎機車外出買菜的65歲張姓男子。張男人車當場被撞飛數公尺，送醫搶救仍宣告不治，強大的撞擊力還造成機車零件四散，波及一旁停等的機車，造成後座6歲女童臉部輕微擦挫傷，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

▲花蓮無號誌路口發生奪命車禍，買菜老翁遭撞飛送醫不治。（圖／民眾提供）

監視器拍下撞擊瞬間　買菜翁遭撞飛不治

警方表示，事故發生於14日上午7時50分，王男駕駛白色轎車沿中美七街由北往南行駛，準備前往上班，行經無號誌的順興路口時，與沿順興路由西往東直行、騎車外出買菜的張男發生碰撞。監視器畫面可見，白色轎車幾乎未見減速便駛入路口，直接撞上機車，張男人車瞬間噴飛，機車零件四散一地，撞擊力道相當驚人。

警消獲報到場時，張男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，救護人員立即施予CPR並送醫搶救，經約1個多小時急救仍傷重不治。王姓駕駛並未受傷，事故現場酒測結果為0；張男因傷勢嚴重無法當場酒測，警方後續查證確認其持有合格駕照，王男及另一名遭波及的陳姓騎士酒測值也均為0。

▲花蓮無號誌路口發生奪命車禍，買菜老翁遭撞飛送醫不治。（圖／民眾提供）

零件噴飛波及女童　警籲無號誌路口務必減速

這起事故還波及在路口停等的陳姓男子及其6歲女兒，當時陳男正載著女兒前往幼兒園，因提前減速停等，幸運避開正面撞擊，但女童仍遭飛散的機車零件擊中臉部，造成輕微擦挫傷，送醫治療後並無大礙。陳男事後表示，白色轎車「開過來很快」，撞擊後張男的機車又彈向自己的車輛，讓他至今餘悸猶存。

警方指出，事故地點為無號誌路口，提醒駕駛人行經此類路口務必遵守「減速慢行」原則，並依規定禮讓通行，包括支線道讓幹線道、少線道讓多線道、轉彎車讓直行車，以及同為直行時左方車應禮讓右方車，切勿因一時疏忽釀成無法挽回的悲劇。

▲花蓮無號誌路口發生奪命車禍，買菜老翁遭撞飛送醫不治。（圖／民眾提供）

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