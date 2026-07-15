美軍再炸伊朗！中央司令部證實新一波空襲　瞄準荷莫茲海峽威脅

▲美軍罕見於白天對伊朗展開新一波空襲。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美軍中央司令部（U.S. Central Command）15日宣布，美東時間上午6時（台灣時間晚間6時）起，美軍已對伊朗展開新一波空襲行動，目標是進一步削弱伊朗軍隊用於攻擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）商業航運的軍事能力。這也是近期美軍持續擴大對伊朗軍事行動的最新進展。

美軍中央司令部透過社群平台X發布聲明表示，美軍部隊已開始對伊朗發動一波打擊（a wave of strikes），此次行動旨在「進一步削弱伊朗部隊用來攻擊荷莫茲海峽商業航運的軍事能力」，藉此降低伊朗對國際航運安全造成的威脅。

美軍攻勢升級 白天首度展開新一輪空襲

根據路透社及美聯社報導，美軍中央司令部已證實新一輪空襲正式展開。與過去幾天多在夜間發動攻擊不同，此次美軍選擇於白天展開空襲，顯示華府對伊朗的軍事施壓力道持續升高，攻擊模式也出現變化。

正值美伊臨時協議破裂

此次軍事行動正值美國與伊朗之間的臨時協議宣告破裂之際。隨著雙方緊張情勢再度升溫，美軍持續對伊朗相關軍事目標發動打擊，外界也高度關注後續是否將引發伊朗進一步反制，以及荷莫茲海峽周邊局勢是否持續惡化。