走進台南白色記憶！6張人權故事地圖　湯德章故居開展

▲《成行・地圖帶路：揣台南的白色記憶》15日在湯德章故居開展，以6張成大人權故事地圖重現白色恐怖歷史。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由教育部委託辦理「轉型正義故事地圖計畫」推動的《成行・地圖帶路：揣台南的白色記憶》展覽，15日在湯德章故居正式開展，展覽以6張成功大學人權故事地圖為基礎，透過人物故事、歷史空間、大型地圖及聲音作品，帶領民眾走進台南與成大校園的白色恐怖歷史，重新思考轉型正義及人權教育的當代意義。

展覽由成功大學歷史學系與二十而立工作隊共同策劃，聚焦吳聲達、黃祖權、張皆得、徐國維、何川及陳欽生等6名人物的生命故事，串聯政治案件發生前後的人際網絡、思想轉變及生活軌跡，讓逐漸被遺忘的歷史重新浮現。

開幕式由教育部學生事務及特殊教育司司長蔡宜靜、成功大學文學院院長陳文松、湯德章紀念協會總幹事黃庭鈞、成功大學歷史學系教授謝仕淵，以及二十而立工作隊學生代表王千驊共同出席，並進行展覽導覽。

策展團隊期盼透過政府、學界及公民團體跨領域合作，讓白色恐怖歷史不再只停留於政治檔案或校園課堂，而能走進城市公共空間，成為民眾理解台灣歷史及人權價值的重要入口。

成功大學歷史學系教授謝仕淵表示，這場展覽是二十而立工作隊持續6年投入研究及轉譯的成果，相關內容也逐步發展成為校內課程。此次特別選擇在校外展出，就是希望邀請更多民眾參與，讓白色恐怖歷史走出校園、進入公共空間。



謝仕淵指出，在教育部支持下，團隊也希望將「故事地圖」的歷史轉譯方法分享給更多大學，鼓勵學生投入政治檔案整理，以青年視角重新梳理歷史脈絡，發掘更多未被看見的生命故事，並尋找與社會溝通歷史的新方式。

二十而立工作隊自2021年起投入成大人權故事地圖製作，爬梳曾就讀工學院、也就是今日成功大學，以及工學院附工師生涉入政治案件的生命歷程，並陸續發展為人權小旅行、聲音作品等公共歷史推廣計畫。

2025年在成大踏溯台南辦公室支持下，人權小旅行正式納入全校通識課程「踏溯台南」，累計已有近700名學生參與。本次展覽也展出學生參與課程後的反思及回饋，呈現年輕世代接觸白色恐怖歷史後的理解與提問。

二十而立工作隊學生代表王千驊表示，團隊每年完成1張人權故事地圖，目前新一年度地圖也正持續製作。除了地圖，工作隊也舉辦人權走讀、講座及工作坊，今年更首次策劃完整成果展。

王千驊指出，希望觀眾透過展覽回顧團隊6年來的成果，理解白色恐怖時代的歷史脈絡，以及當時人們在不同環境下所做出的選擇與行動。

他特別推薦第2展區的大型故事地圖，因為每張地圖往往需要花費半年至1年時間蒐集史料、整理政治檔案及反覆考證，才有辦法將人物、案件與城市空間完整串聯。

展覽中最具特色的大型故事地圖，以1950年代台南市區為背景，將人物、時間與空間交織呈現，重建受難者在政治案件發生前的生活軌跡、人際關係及思想轉變。策展團隊希望觀眾理解，政治案件並非突如其來，而是在特定政治及社會環境中逐步形成。透過地圖，原本熟悉的城市街道、校園及生活空間，也重新承載起過去曾經發生的歷史記憶。

除了故事地圖，展覽也設定聲音展區。負責策劃的成大歷史系學生陳柏誠表示，團隊希望透過聲音，讓歷史人物彷彿親自向觀眾訴說生命故事。

其中，已故政治受難者杜誠的生命經歷以模擬音檔呈現；仍健在的政治受難者陳欽生則親自錄製口述內容，在展場分享自身故事。陳柏誠認為，由受難者親自發聲，不僅讓歷史更具溫度，也縮短觀眾與歷史之間的距離，是此次展覽最具特色的亮點之一。