青安3.0明拍板！　「4限制」限齡、排富、千萬上限、房屋總價

▲行政院預計16日院會拍板青安3.0方案。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會明預計通過「青安3.0」方案，擬設多個申貸條件，包含申貸人須未滿50歲、購買房屋總價擬限制在2000萬至3500萬之間。排富門檻部分，以借款人個人年所得200萬作為貸款資格條件；貸款上限原則1000萬，但同時也放寬婚育家庭、新婚家庭貸款上限。

國庫署署長陳柏誠說，「青安貸款」的辦理情形的確有助於沒有住宅的社會中堅份子，想有一些政府提供的金融資源，購買人生的第一間房子。只要是成年人、配偶、未成年子女名下通通都沒有自有住宅，為了達成這類人購屋安居的夢想，才提供青安政策的方案。

陳柏誠指出，整個青安貸款1.0、2.0，從99年12月1日開辦，累積戶數達到51萬6475戶，累積撥貸金額達2.7兆元。若單看112年8月1日開辦的青安2.0，有17萬1705戶，累積撥貸金額1兆3410億。而為了因應青安2.0在7月底屆期，因此檢討更周延的推動內容。

陳柏誠說，財政部多次召開跨部會商議，全面檢視房市供需、民眾需求、金融市場、青安貸款成效以及政府收支財源運用、公股銀行資金成本後，推出「青安3.0」。

在年齡部分，陳柏誠指出，青安3.0去除高齡因素，規劃申貸人須未滿50歲。行政院秘書長張惇涵補充，申貸人條件設定在49歲（含）以下，主要是考量購屋族買房年齡往後遞延，40歲至49歲的區間有一定比例，代表市場有一定需求，才會如此設定。張指出，青安貸款年限為40年，但總上限則是規範申貸人年齡加總為80年；也就是說，若為49歲申貸，貸款年限就是31年。

利息補貼部分，陳柏誠說，目前最低是1.775%，政府補貼2碼，公股銀行提供半碼、政府透過住宅基金提供1.5碼，每一碼0.125%。陳指出，考量青安2.0到期日是今年7月31日，為避免7月1日貸款者僅享受1個月利息補貼，因此適用利率補貼的期限將達3年，讓申貸者能擁有完整利率補貼；也就是說，若今年7月申貸青安2.0，可以適用到118年。

陳柏誠說，青安2.0利率是2.275%，目前因補貼最低為1.775%，但政府不會無限制補貼，將逐漸減少至原來的利率水準，且相比普遍房屋貸款利率都在2.7%以上，利率2.275%還是具有相當優惠效果。

至於青安3.0的排富門檻為何？是年收200萬還是家戶200萬？陳柏誠說，財政部是以主計總處的家戶年所得資料進行評估，但考量可能變成懲罰結婚者，因此決定排富門檻以「借款人本人年所得」為門檻，年所得200萬以下，作為貸款資格條件。

至於房屋購買總價限制是否因地制宜？報載台北市為3500萬元、第二級的新北市與新竹市為2500萬元、其他縣市2000萬列第三級？陳柏誠未透露，僅表示，希望政策更精準協助民眾，因此希望房屋總價有限額，相關報導數字是內政部評估出來的中位數，會納入政策考量。

貸款上限方面，陳柏誠表示，原則仍訂在1000萬，但這次有特別針對婚育家庭，包括新婚家庭、育有未成年子女家庭，會放寬貸款總額，高於原來的1000萬，但並非全面放寬。

至於寬限期，陳柏誠說，因輿論充分討論，財政部會考量民眾實際需求。依照過去經驗，寬限期申請5年的佔23.3％，沒有申請寬限期的民眾也超過50%，這完全看貸款人需求。在貸款人有需求、銀行也不會浮濫利用寬限期炒作房屋狀況下，訂最高5年，不一定會用到，但給大家最有彈性額度。

▲青安3.0懶人包。（AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）