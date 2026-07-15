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兩岸青年橄欖球交流賽福州登場　11年來超過6千人參與

▲▼ 觸式橄欖球比賽：福建省尚飛（紫色）VS 台灣無惑（藍色）、撞式橄欖球比賽：福建聯隊（白色）防守，台灣聯隊（藍色）傳球。 。（圖／翻攝 中國日報）

▲撞式橄欖球比賽：福建聯隊（白色）防守，台灣聯隊（藍色）傳球 。（圖／翻攝 中國日報）

記者任以芳／福建報導

第十四屆海峽青年薈·第十一屆海峽兩岸（福建）青年橄欖球交流賽13日在福州海峽奧林匹克體育中心登場。儘管天候不佳，兩岸選手仍風雨無阻、激烈競逐。撞式與觸式兩組冠軍分別由福建橄欖球聯隊與福建省尚飛橄欖球隊拿下。今年賽事規模再擴大，從單日賽會延長為為期半年的「賽季模式」，台北巨人、台灣無惑等多支台灣勁旅來榕參賽，兩岸球員同場較勁。

今年賽事以「橄牽兩岸情，共向未來行」為主題。當天雖遇天氣挑戰，兩岸選手仍全力以赴，在場上積極拼搶，台北巨人、台灣無惑等球隊來榕參賽。最後，撞式橄欖球項目中，福建橄欖球聯隊奪冠；觸式橄欖球項目中，福建省尚飛橄欖球隊摘得桂冠。

本屆賽前，在福建省橄欖球協會台胞副秘書長康永明牽線下，閩台青年共同組建一支橄欖球隊，未來將聯合參加多項賽事。開幕式上，福州市體育局黨組成員、三級調研員楊建國向該隊授旗。

▲▼ 觸式橄欖球比賽：福建省尚飛（紫色）VS 台灣無惑（藍色）、撞式橄欖球比賽：福建聯隊（白色）防守，台灣聯隊（藍色）傳球。 。（圖／翻攝 中國日報）

▲觸式橄欖球比賽：福建省尚飛（紫色）VS 台灣無惑（藍色）。（圖／翻攝 中國日報）

福建省橄欖球協會會長吳露生與台北巨人橄欖球俱樂部副會長甘偉達、台灣無惑橄欖球俱樂部副會長簡昊翔，共同為賽事吉祥物『同心虎』揭幕，「期盼兩岸球員能同心並進、虎虎生風。」

福建省橄欖球協會會長吳露生表示，「橄欖球運動目前在兩岸都面臨重大的發展機遇。今年，福州首次有選手入選腰旗橄欖球國家集訓隊，有望參加2028年洛杉磯奧運會。作為海峽兩岸規模最大的橄欖球賽事，海峽兩岸青年橄欖球交流賽一定會越辦越好，團結兩岸的橄欖球愛好者。」

賽事期間，台灣青年受邀參訪三坊七巷台灣會館、海峽（福州）大熊貓研究交流中心，遊覽煙台山歷史文化街區，夜遊閩江，並走進瑞科醫藥健康產業園海峽兩岸青年創業基地，實地瞭解大陸經濟社會發展與閩台文化淵源。

該賽事自2015年起連續舉辦，十一年累計吸引兩岸6000多名青少年參與，是目前兩岸規模最大、持續時間最長的橄欖球交流賽事。今年賽事從賽會制升級為賽季模式，2026年7月至12月間將陸續舉辦撞式、裝備式、觸式、腰旗等多個規則類別的交流活動，賽季期間預計有更多台灣隊伍加入。

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