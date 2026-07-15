第一作戰區聯合防禦操演　模擬敵情威脅戰術轉移

▲第一作戰區聯合防禦操演，透過實兵、實裝、實地的方式，嚴格檢視部隊在快速應變、兵力運用及指揮協調方面的戰備整備成效。（圖／記者陳洋翻攝）



記者陳洋、柯振中／澎湖報導

為精進整體防衛作戰能量，第一作戰區近日實施聯合防禦操演，模擬敵情威脅進行戰術機動轉移。本次演練透過實兵、實裝、實地的方式，嚴格檢視部隊在快速應變、兵力運用及指揮協調方面的戰備整備成效。

迅速調整接戰位置 落實戰術機動部署

單位在接獲作戰命令後，隨即依據敵情發展動態，調整接戰位置並循預定路線挺進。全體官兵於時限內圓滿完成兵力部署與接戰整備，過程中運用無線電維持綿密通聯，強化橫向與縱向的指揮協調，確保戰場動態能即時掌握，並能有效應處各類突發狀況。

▲▼第一作戰區聯合防禦操演，透過實兵、實裝、實地的方式，嚴格檢視部隊在快速應變、兵力運用及指揮協調方面的戰備整備成效。（圖／記者陳洋翻攝）



驗證複雜戰場自主能力 厚植防衛戰力

演練全程各型車輛嚴格恪遵戰術程序，順利執行重要目標應援及戰術位置轉換。官兵展現高度的快速反應與機動部署能力，成功驗證部隊在複雜戰場環境下的持續作戰效能，藉此全面提升第一作戰區的防衛戰力，確保國防安全穩定。

▲▼第一作戰區聯合防禦操演，透過實兵、實裝、實地的方式，嚴格檢視部隊在快速應變、兵力運用及指揮協調方面的戰備整備成效。（圖／記者陳洋翻攝）

