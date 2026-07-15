接Uber「機車載客」檢舉！　北市府要求停止招募駕駛、週五後開罰

▲Uber試辦機車載客服務引發爭議，台北市公共運輸處表示，將依程序通知說明，後續依法裁處。（圖／Uber Eats提供）

記者鄭佩玟／台北報導

Uber於7月1日起在擁有「機車阿伯」車隊服務文化的台北市北投區試辦，但交通部與台北市政府皆定調違法，最高可罰2500萬元。業者15日表示「有收到主管機關明確清楚的回應，未收到正式罰單」。北市公運處表示，已接獲2件檢舉，已要求Uber及相關業者、駕駛17日前回覆說明，並要求停止招募駕駛及下架相關服務，後續將依法裁處，駕駛、優行公司及Uber平台首次分別裁處10萬元、50萬元、10萬元。

公運處指出，平台業者以機車從事載客媒合，未經核准經營汽車運輸業，已接獲相關檢舉事證，刻正依行政程序法規定，請優行福爾摩沙股份有限公司、Uber平台業者優步福爾摩沙股份有限公司及載運駕駛說明，後續依法裁處，並要求即刻停止招募駕駛及提供與使用Uber平台純電機車載客服務及相關派遣功能，任何規避法令、破壞市場秩序的違法營運模式，絕不寬宥，絕不容許違法載客行為繼續發生。

公共運輸處一般運輸科長何毓婷說明，Uber日前有拜會主管機會，說明執行目的只是想增加平台的服務和市場，交通局也有向業者說明法規沒有開放、屬於違法行為，Uber則表示「理解，希望有天能開放」；目前接獲2件檢舉案件，皆為不同駕駛，但尚沒有開罰，預計17日前請業者完成說明，並要求停止招募駕駛和下架平台相關內容，等業者回覆後就會做出處分。

何毓婷指出，後續會依《公路法》未經核准經營汽車運輸業裁量基準表，駕駛首次裁處10萬元罰鍰、吊扣營業車輛牌照和駕照4個月；優行福爾摩沙公司因從事駕駛媒合，首次處50萬元罰鍰、最高開罰至1500萬元；Uber平台屬派遣平台、提供資訊服務，會是以違規經營計程車客運服務業首次裁處10萬元罰鍰，最高可罰至2500萬。

公運處強調，目前法令並未開放機車從事營業載客服務，業者不應以免費行銷手法，提供機車載客服務，並企圖藉此強行達成就地合法目的，機車營業載客涉及的不只是營業資格，更攸關民眾生命安全及乘車保障；現行制度下相關營運尚未建立完整保險及責任機制，一旦發生交通事故，將衍生保險理賠、事故責任及乘客權益保障等重大爭議，絕不容許民眾安全暴露於法令未完備及保障不足的風險之中。

公運處表明，任何業者均應遵循現行法令，在法令未開放前，不得以任何形式提供機車營業載客服務，駕駛切勿貪圖高額獎勵提供載運以身試法，未來經查獲違法事證，即依法嚴正裁處，以維護法治、公平競爭及市民安全。