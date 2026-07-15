ETtoday新聞雲「致癌油風暴」互動專題　一站查3萬筆流向與退換貨

▲ETtoday新聞推出「致癌油風暴」互動專題頁。（圖／ETtoday新聞雲，點圖進入專題頁）



記者許力方／台北報導

台中中聯油脂公司生產的大豆沙拉油被檢出一級致癌物「苯駢芘」超標，癌油流入泰山、福壽、福懋，經分裝、加工再擴散至全台賣場與餐飲通路，牽動的下游業者與產品數量龐大，消費者難以掌握自身是否受影響。對此，《ETtoday新聞雲》推出「致癌油風暴」互動專題頁面，整合衛福部食藥署、各縣市政府及業者自主公布的3萬多筆流向資料，讓讀者能透過單一頁面查詢油品去向、了解事件始末。

專題頁面的核心功能是「油品流向查詢」，讀者可依縣市、業者名稱或油源批號等條件搜尋，比對自己曾購買的產品是否名列受影響名單。頁面同時逐批整理5批已檢出苯駢芘的問題批號，包括中聯油脂、泰山油品、南僑、福壽沙拉油，說明每批油品的檢出濃度、流向的下游油廠與最終產品項目，並標示已下架回收的重量與知名下游通路，方便讀者快速掌握問題油風暴全貌。

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除了流向查詢，頁面也設有「苯駢芘」科普單元，引用食藥署官方說明解釋這項致癌物質的成因與健康風險，並提供「重新上架三原則」說明，讓讀者理解哪些預防性下架商品未來可能恢復銷售、判斷依據為何。

頁面最後彙整泰山、福壽、福懋等油廠，以及全聯、大買家、7-ELEVEn、全家等賣場與超商的退換貨管道與客服專線，讀者可依購買通路查詢對應的退貨方式。

《ETtoday新聞雲》表示，專題內容將隨主管機關最新公告持續更新，盼透過整合性資訊工具，協助讀者快速確認自身權益、安心處理家中相關產品。

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