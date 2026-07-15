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不讓孩子輸在AI起跑點！建設公司捐9台筆電　助家扶學子逐夢

▲學生領取全新筆電，期待運用於大學課業、程式設計及AI工具學習，迎向嶄新求學生活。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲鴻宜建設董事長黃凱稜攜手泰威資訊捐贈高效能筆記型電腦，協助雲林家扶大專生跨越數位落差。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為協助家扶學子跨越數位落差、迎向AI時代，鴻宜建設董事長黃凱稜攜手公司同仁及泰威資訊企業社負責人李惟守，共同捐贈9台全新高效能筆記型電腦給雲林家扶中心大專生，希望成為孩子求學路上的最佳後盾，讓他們不因家庭環境而錯失學習機會。

捐贈儀式中，雲林家扶中心主委陳燦勳代表受贈，向捐贈企業表達感謝，並與受贈學生圍坐交流，聆聽學生分享未來如何運用新筆電投入課業學習。李惟守也向學生介紹筆電功能，鼓勵善用設備學習程式設計、大數據分析及生成式AI等新興科技工具，現場互動熱絡，洋溢溫馨氛圍。

黃凱稜表示，自己曾看見不少家扶孩子因家境限制，只能利用舊手機或速度緩慢的老舊電腦完成報告、查詢資料，甚至為了使用電腦，還得往返圖書館，學習效率大打折扣。隨著新學期即將開始，他與公司同仁討論後，決定共同發起捐贈筆電行動，希望協助學生跨越數位門檻，不因設備不足而落後，能勇敢擁抱AI科技，迎向數位未來。

長期投入公益、關懷弱勢教育的黃凱稜，也勉勵受贈學生，這台筆電不只是學習工具，更是一份對未來的期待，希望孩子們善用科技、勇於探索，在知識與創新的道路上持續前進，創造屬於自己的精彩人生。

收到新筆電的學生難掩喜悅。即將升大二的劉育彬表示，過去因家中沒有電腦，學校作業大多依賴圖書館電腦，或勉強以手機完成，常因設備限制影響學習效率；即將升大一的李昱賢也說，家中一直沒有電腦，如今收到全新筆電，終於能安心準備大學課業，這份禮物不僅解決眼前需求，更讓自己對未來大學生涯充滿信心。

陳燦勳表示，教育是翻轉貧窮最重要的力量，數位能力更已成為現代學生不可或缺的基本素養。感謝鴻宜建設及泰威資訊以實際行動支持弱勢教育，不僅提供學習設備，更傳遞「相信孩子、投資教育、改變未來」的理念，讓家扶學子擁有更公平的學習起點，在AI與數位科技快速發展的時代，勇敢追逐夢想，迎向更寬廣的未來。

▲學生領取全新筆電，期待運用於大學課業、程式設計及AI工具學習，迎向嶄新求學生活。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲學生領取全新筆電，期待運用於大學課業、程式設計及AI工具學習，迎向嶄新求學生活。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

 

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