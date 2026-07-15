擴大凍卵+托育補助　桃園市婦幼三大友善補助升級

▲桃園市長張善政主持市政會議時指出，市府推出「婦幼三大友善補助升級」，鼓勵市民安心生養。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（15）日主持市政會議時指出，桃園是六都成長最快的城市，許多年輕家庭選擇在桃園成家立業，為完善婦幼福利政策，市府推出「婦幼三大友善補助升級」，包括「凍卵補助擴大、好運卡配偶註記及托育補助加碼定額負擔」，期盼能鼓勵市民安心生養。

張市長表示，今年7月1日起擴大凍卵保存補助適用對象，除原有25歲以下罹患癌症女性外，新增罹患自體免疫疾病、卵巢疾病、血液疾病等六項類型，協助有治療需求者及早保存健康卵子，兼顧生育規劃與疾病治療；此外，廣受好評的「好孕專車」政策也再升級，今年8月1日起，除孕產婦本人外，配偶也可登記使用「一生好運卡」，未來可由配偶接送幼兒就醫、施打預防針等，藉此鼓勵夫妻共同分擔育兒責任。

張善政強調，為縮短準公共托嬰中心與公托收費差距，自今年8月1日起，市府再加碼準公共托育補助。以生第一胎為例，原本送準公共托嬰中心每月平均月費需負擔6,000元，公托為2,000元，相差4,000元；未來第一胎送托準公共托嬰中心，每月平均月費降至只需負擔3,500元，和公托差距縮小到1,500元。第二胎也比照辦理，送準公共托嬰中心每月平均月費負擔降為2,500元，與送公托1,000元相比，差額同樣縮小到1,500元。第三胎則維持全額補助，不論送公托或準公共托嬰中心，家長都不用負擔托育費用。

市府婦幼局說明，除婦幼三大友善補助升級外，桃園自今年起率六都之先推出「孕婦自費疫苗補助計畫」，協助準媽媽透過疫苗產生抗體，提供新生兒出生後的重要保護。同時推出「孕產婦全方位守護計畫」，由專業醫療團隊提供孕產婦衛教諮詢、健康管理、資源轉介及關懷追蹤服務，目前收案率達8成，民眾滿意度高達95%。此外，桃園更首創全國成立「孕產婦關懷中心」，打造一站式服務據點，由助產師（士）及護理師組成專業團隊，讓孕產婦能在安心、放鬆的環境中獲得最好照顧。市府將持續努力打造更友善育兒生養環境，讓市民從備孕、懷孕、生產到育兒各階段都能獲得支持。