　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

深入追蹤新型債務危機　ETtoday奪新世代金融傳播獎

▲▼第九屆新世代金融傳播獎 得獎。（AI製圖／記者潘姿吟製作）

生活中心／綜合報導

第九屆新世代金融傳播獎今（15日）公布得獎名單，《東森新媒體ETtoday》深度專題報導《掠奪性放貸成災：新型態債務瘟疫下 被困住的人生》榮獲肯定。此系列報導歷時兩年採訪，以「個人財務管理不善」個案為切入點，深入揭露銀行低利資金、灰色融資商品、線上代辦與詐騙集團交織而成的「製債產業鏈」，並探討金融監理漏洞衍生的社會危機，提出借鏡日本、韓國建立專法制度等改革建議，獲得評審肯定。

▲▼新世代金融基金會公布2026年第九屆「新世代金融傳播獎」得奬名單。（圖／新世代金融傳播獎提供）

▲新世代金融基金會公布2026年第九屆「新世代金融傳播獎」得奬名單。（圖／新世代金融傳播獎提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《掠奪性放貸成災》聚焦後疫情時代台灣快速擴大的新型債務危機。採訪團隊從衛福部自殺統計資料發現，自三級警戒以來，自殺人數已連續4年上升，113年達4,062人，重返十大死因。進一步追查後發現，不少個案背後與「零卡分期」、「商品貸」、「手機貸」等新型融資模式密切相關，呈現台灣正以另一種形式重演「雙卡風暴」。

為還原債務危機全貌，採訪團隊潘姿吟、林緯平、林挺弘歷時兩年深入調查，突破債務人因羞愧、恐懼及催收壓力而不願發聲的困境，實際訪問高齡退休者、護理師、小企業主、上班族及大樓秘書等不同背景受害者，並結合法律、財經、社會學及主管機關觀點，揭露表面合法、實則掠奪的「製債產業鏈」。

▲▼ 融資業法推動聯盟今（5日）召開記者會。（圖／記者潘姿吟攝）

▲ 融資業法推動聯盟，持續召開記者會。（圖／記者潘姿吟攝）

報導指出，部分融資業者利用低成本資金放貸弱勢族群，透過假買賣、真借貸，以及層層堆疊手續費、違約金等方式規避利率管制，甚至與詐騙集團形成共生結構，使借款人一步步陷入無力償還的債務深淵。

專題也提到，台灣現行融資體系長期存在監理真空，形成制度性的「三不管」地帶。報導借鏡日本、韓國處理消費金融亂象的制度經驗，提出總量管制、契約透明化、非法催收防制、債務重整及專法納管等改革方向，期盼促使社會重新檢視新型債務問題。

採訪團隊表示，債務危機不只是個人的財務困境，更涉及制度如何保護弱勢者、社會安全網是否完善，以及公共利益能否獲得保障。系列報導希望透過深度調查，推動社會正視新型態債務問題，並為深陷債務危機的人保留一扇重新站起來的機會。

除獲得第9屆新世代金融傳播獎外，《掠奪性放貸成災》系列報導，也入圍第二十四屆卓越新聞獎平面及網路（文字）類「解釋新聞獎」，以及114年消費者權益報導獎平面及網路（文字）類專題報導獎，展現《東森新媒體ETtoday》團隊在公共議題深度調查與社會關懷上的專業實力。

《東森新媒體ETtoday》長期關注攸關民眾權益的公共議題，持續透過調查採訪與深度報導，發揮媒體監督力量，實踐企業社會責任（CSR）。未來也將持續聚焦金融安全、消費者權益及社會弱勢等重要議題，透過具影響力的新聞內容，促進公共討論，期盼為社會帶來正向改變。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台中男離奇死亡　家人找4天...在公園草叢發現
青安3.0明拍板！　「4限制」限齡、排富、千萬上限、房屋總價
「性感女弟子」爆紅！遭肉搜騷擾　本尊發聲
周麟生前54歲閃婚慘遭戴綠帽　「反送出軌妻170坪別墅」
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

深入追蹤新型債務危機　ETtoday奪新世代金融傳播獎

防洪排砂奏效！巴威來襲石門水庫入流2.48億立方米...近10年最大

大S手機寫遺囑無效！一票人問「為何這麼死板？」　律師解惑

台南第19處公托啟用！　白河永安公托8月可收16名幼兒

午後雷雨「2地雨最大」　下周又有熱帶擾動

剩菜「涼了才包保鮮膜」超慘！專家曝2大NG地雷：根本細菌培養皿

主管一句「你看著辦」踢鐵板！00後新人1招整頓　全公司看傻

陽交大教授砍死妹夫！密西根同窗曝他學霸性格「冷漠孤僻」

快訊／1縣市大雨特報！下到深夜

大S用手機寫遺囑「無效」！律師曝須有4條件：親筆寫+簽名

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

深入追蹤新型債務危機　ETtoday奪新世代金融傳播獎

防洪排砂奏效！巴威來襲石門水庫入流2.48億立方米...近10年最大

大S手機寫遺囑無效！一票人問「為何這麼死板？」　律師解惑

台南第19處公托啟用！　白河永安公托8月可收16名幼兒

午後雷雨「2地雨最大」　下周又有熱帶擾動

剩菜「涼了才包保鮮膜」超慘！專家曝2大NG地雷：根本細菌培養皿

主管一句「你看著辦」踢鐵板！00後新人1招整頓　全公司看傻

陽交大教授砍死妹夫！密西根同窗曝他學霸性格「冷漠孤僻」

快訊／1縣市大雨特報！下到深夜

大S用手機寫遺囑「無效」！律師曝須有4條件：親筆寫+簽名

王翾祐虛驚一場！餅總曝非鉤狀骨骨折　江少慶今隨一軍

花蓮奪命車禍！男開車上班「撞死買菜騎士」　零件噴飛傷6歲女童

曾之喬最愛LONGCHAMP「帳篷包」　61歲曲家瑞喊：找個好男人去旅行

好市多「被退貨的家電」去哪？外媒揭密2大去路：竟然還能這樣賺

才剛率隊挺進世足決賽　西班牙19歲天才新星亞馬爾豪宅驚傳遭竊！

梅西「最後一舞」抗三獅軍團！英阿宿敵之戰　英格蘭被看好闖決賽

陳晨威打亞運誰頂替？曾豪駒笑喊7、8月先多贏幾場　點名3人

黃國昌爆料「雙城喝到醉倒」　梁文傑：莫名其妙！

青安3.0明拍板！　「4限制」限齡、排富、千萬上限、房屋總價

走進台南白色記憶！6張人權故事地圖　湯德章故居開展

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

生活熱門新聞

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

好市多大媽「自組內褲ETF」　11萬人轟爆：超丟臉

郭台銘女球友「疑似AI照外流」！36E身材全露

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

人妻自曝交18任、嫁等6年備胎！遭炎上求饒

全台西北雨！　午後「下最大」

「擠牙膏沾水、刷完狂漱口」牙醫搖頭　正確做法曝光

陽明交大教授「黑歷史」曝！學生：讀到碩二沒見過

Joeman地獄片「被這2位圈粉」　大票人喊+1：EQ高到嚇人

即時通8年前下線　網憶：以前超愛用

今「雨最大」！　午後全台變天

住台灣10年「傘放架上」被拿走！日本人傻眼

10樓都聞得到！「玉里橋頭臭豆腐」碧潭店居民快抓狂

長榮航空優惠「來回機票3244元起」　華航7/21開航台中－沖繩

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

即／藝人周麟失聯多日　趴臥床上死亡多時

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

世界盃驚現「時空旅人」？

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

姆巴佩賽後認輸！嘆法國配不上決賽

教授亂刀殺妹夫！死者妻：2家已10年沒互動

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

陸「天才少女」抄台大教授論文　碩士沒了

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

音樂教室市值7000萬　店長當上負責人首日遭教授姐夫砍死

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面