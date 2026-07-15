深入追蹤新型債務危機　ETtoday奪新世代金融傳播獎

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第九屆新世代金融傳播獎今（15日）公布得獎名單，《東森新媒體ETtoday》深度專題報導《掠奪性放貸成災：新型態債務瘟疫下 被困住的人生》榮獲肯定。此系列報導歷時兩年採訪，以「個人財務管理不善」個案為切入點，深入揭露銀行低利資金、灰色融資商品、線上代辦與詐騙集團交織而成的「製債產業鏈」，並探討金融監理漏洞衍生的社會危機，提出借鏡日本、韓國建立專法制度等改革建議，獲得評審肯定。

▲新世代金融基金會公布2026年第九屆「新世代金融傳播獎」得奬名單。（圖／新世代金融傳播獎提供）



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《掠奪性放貸成災》聚焦後疫情時代台灣快速擴大的新型債務危機。採訪團隊從衛福部自殺統計資料發現，自三級警戒以來，自殺人數已連續4年上升，113年達4,062人，重返十大死因。進一步追查後發現，不少個案背後與「零卡分期」、「商品貸」、「手機貸」等新型融資模式密切相關，呈現台灣正以另一種形式重演「雙卡風暴」。

為還原債務危機全貌，採訪團隊潘姿吟、林緯平、林挺弘歷時兩年深入調查，突破債務人因羞愧、恐懼及催收壓力而不願發聲的困境，實際訪問高齡退休者、護理師、小企業主、上班族及大樓秘書等不同背景受害者，並結合法律、財經、社會學及主管機關觀點，揭露表面合法、實則掠奪的「製債產業鏈」。

▲ 融資業法推動聯盟，持續召開記者會。（圖／記者潘姿吟攝）



報導指出，部分融資業者利用低成本資金放貸弱勢族群，透過假買賣、真借貸，以及層層堆疊手續費、違約金等方式規避利率管制，甚至與詐騙集團形成共生結構，使借款人一步步陷入無力償還的債務深淵。

專題也提到，台灣現行融資體系長期存在監理真空，形成制度性的「三不管」地帶。報導借鏡日本、韓國處理消費金融亂象的制度經驗，提出總量管制、契約透明化、非法催收防制、債務重整及專法納管等改革方向，期盼促使社會重新檢視新型債務問題。

採訪團隊表示，債務危機不只是個人的財務困境，更涉及制度如何保護弱勢者、社會安全網是否完善，以及公共利益能否獲得保障。系列報導希望透過深度調查，推動社會正視新型態債務問題，並為深陷債務危機的人保留一扇重新站起來的機會。

除獲得第9屆新世代金融傳播獎外，《掠奪性放貸成災》系列報導，也入圍第二十四屆卓越新聞獎平面及網路（文字）類「解釋新聞獎」，以及114年消費者權益報導獎平面及網路（文字）類專題報導獎，展現《東森新媒體ETtoday》團隊在公共議題深度調查與社會關懷上的專業實力。

《東森新媒體ETtoday》長期關注攸關民眾權益的公共議題，持續透過調查採訪與深度報導，發揮媒體監督力量，實踐企業社會責任（CSR）。未來也將持續聚焦金融安全、消費者權益及社會弱勢等重要議題，透過具影響力的新聞內容，促進公共討論，期盼為社會帶來正向改變。