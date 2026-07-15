　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

卡努風災後投入4300萬歷經4年重建　仁愛鄉親霧橋今正式通車

▲仁愛鄉親霧橋15日正式通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲仁愛鄉親霧橋15日正式通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

卡努颱風於4年前帶來豪雨，造成投83線多處邊坡坍方、路基流失及道路設施嚴重受損；南投縣政府積極爭取中央災害復建經費重建，並以「減輕開發、迴避高風險區位」策略，新建長49.5公尺的鋼構橋「親霧橋」，於今日正式啟用通車，提供鄰近部落更安全的道路。

今天通車典禮首先由喜裂克文化藝術團、親愛文化健康站長輩等帶來舞蹈及歌曲表演，隨後由牧師帶領眾人一同禱告，感謝親霧橋順利完工，並由縣府秘書長李良珠、仁愛鄉長江子信、縣議員林庭秝與出席來賓一同進行剪綵儀式。

▲仁愛鄉親霧橋15日正式通車。（圖／南投縣政府提供）

▲仁愛鄉親霧橋15日正式通車。（圖／南投縣政府提供）

李良珠指出，仁愛鄉投83線為萬大、松林、親愛、曲冰、萬豐及武界等部落對外通往霧社等地的聯絡重要幹道，也是通往台電公司萬大發電廠及奧萬大國家森林遊樂區的主要道路，肩負居民通勤就學、就醫救護、農產運輸及觀光發展等功能，是該鄉重要交通命脈要道之一；中央全額補助4305萬6241元新建親霧橋，於113年12月開工，工程同步強化周邊道路、邊坡及排水防護設施，提升該橋梁抗洪、防沖刷及整體耐災能力，並於6月29日順利竣工。

林庭秝表示，卡努颱風當年連續2日累積降雨逾1050毫米，投83線5K+900路段於風災時遭到嚴重創傷，感謝縣府以截彎取直的方式新建親霧橋，讓鄉民有更安全的道路通行；江子信說，感謝縣府與中央這幾年陸續修復完成多處因風災中斷的道路橋梁，對農特產品運輸及觀光發展有很大的幫助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台中男離奇死亡　家人找4天...在公園草叢發現
青安3.0明拍板！　「4限制」限齡、排富、千萬上限、房屋總價
「性感女弟子」爆紅！遭肉搜騷擾　本尊發聲
周麟生前54歲閃婚慘遭戴綠帽　「反送出軌妻170坪別墅」
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

走進台南白色記憶！6張人權故事地圖　湯德章故居開展

第一作戰區聯合防禦操演　模擬敵情威脅戰術轉移

不讓孩子輸在AI起跑點！建設公司捐9台筆電　助家扶學子逐夢

擴大凍卵+托育補助　桃園市婦幼三大友善補助升級

AI結合熱流模擬攻克先進封裝難題　逢甲團隊獲TSIA首屆創新獎

卡努風災後投入4300萬歷經4年重建　仁愛鄉親霧橋今正式通車

日月潭旅遊限量1元競標　日管處邀民眾台北夏季旅展搶好康

暖暖街自發成立後援會　童子瑋：改變基隆從地方開始

竹山親水節7／18登場　鎮公所廣場化身夏日水樂園

基隆義警常年訓練校閱登場　謝國樑：警民攜手守護城市安全

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

走進台南白色記憶！6張人權故事地圖　湯德章故居開展

第一作戰區聯合防禦操演　模擬敵情威脅戰術轉移

不讓孩子輸在AI起跑點！建設公司捐9台筆電　助家扶學子逐夢

擴大凍卵+托育補助　桃園市婦幼三大友善補助升級

AI結合熱流模擬攻克先進封裝難題　逢甲團隊獲TSIA首屆創新獎

卡努風災後投入4300萬歷經4年重建　仁愛鄉親霧橋今正式通車

日月潭旅遊限量1元競標　日管處邀民眾台北夏季旅展搶好康

暖暖街自發成立後援會　童子瑋：改變基隆從地方開始

竹山親水節7／18登場　鎮公所廣場化身夏日水樂園

基隆義警常年訓練校閱登場　謝國樑：警民攜手守護城市安全

王翾祐虛驚一場！餅總曝非鉤狀骨骨折　江少慶今隨一軍

花蓮奪命車禍！男開車上班「撞死買菜騎士」　零件噴飛傷6歲女童

曾之喬最愛LONGCHAMP「帳篷包」　61歲曲家瑞喊：找個好男人去旅行

好市多「被退貨的家電」去哪？外媒揭密2大去路：竟然還能這樣賺

才剛率隊挺進世足決賽　西班牙19歲天才新星亞馬爾豪宅驚傳遭竊！

梅西「最後一舞」抗三獅軍團！英阿宿敵之戰　英格蘭被看好闖決賽

陳晨威打亞運誰頂替？曾豪駒笑喊7、8月先多贏幾場　點名3人

黃國昌爆料「雙城喝到醉倒」　梁文傑：莫名其妙！

青安3.0明拍板！　「4限制」限齡、排富、千萬上限、房屋總價

走進台南白色記憶！6張人權故事地圖　湯德章故居開展

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

地方熱門新聞

日本母女行李塞644萬現鈔　高雄機場出境全遭沒入

遭馬太鞍溪水沖走鄧主任慶幸活著 新城鄉公所關懷

台中公布癌油流向日正豆漿、平價牛排

金門小三通再破活體走私案

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

口湖牽水車藏邁入181週年　7月20、21日重現百年祭典文化

2026桃園義勇季系列活動　7/15開放報名

南投縣離開螢幕3小時挑戰活動開放報名

高鐵桃園站傳愛圓夢　助弱勢學員遊台中

近機捷A20站　中壢首座專用機車練習場啟用

太平洋自行車攜手和雲行動服務　打造綠色移動

「人民不是白老鼠！」　王家貞：食安像天天開盲盒

台南暑假開32梯急救研習預計培訓6400名教職員守護師生

台南金湯橋驚傳女子溺水警消下水救起命危送醫搶救

更多熱門

相關新聞

砲校關廟湯山營區第3條聯外道路通車7.8公里路網串聯台19甲線

砲校關廟湯山營區第3條聯外道路通車7.8公里路網串聯台19甲線

配合陸軍砲兵訓練指揮部遷建至關廟湯山營區，台南市政府代辦「關廟湯山營區第3條聯外道路及場區連絡道A段擴、整建工程」，今年4月底提前完工，14日正式舉行通車典禮，市長黃偉哲表示，新道路啟用後，除可提升部隊排程及訓練運輸效率，也能改善地方交通、農產運輸及行車安全，為關廟地區發展注入新動能。

清境農場、奧萬大、合歡山7／13恢復開放

清境農場、奧萬大、合歡山7／13恢復開放

巴威釀南投逾5000戶停電　拚10點前復電

巴威釀南投逾5000戶停電　拚10點前復電

南投雲龍橋明隧道口狂下落石雨

南投雲龍橋明隧道口狂下落石雨

台14線廬山及屯原路段預警性封閉

台14線廬山及屯原路段預警性封閉

關鍵字：

仁愛鄉親霧橋通車卡努颱風投83線奧萬大部落

讀者迴響

熱門新聞

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

即／藝人周麟失聯多日　趴臥床上死亡多時

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

世界盃驚現「時空旅人」？

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

姆巴佩賽後認輸！嘆法國配不上決賽

教授亂刀殺妹夫！死者妻：2家已10年沒互動

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

陸「天才少女」抄台大教授論文　碩士沒了

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

音樂教室市值7000萬　店長當上負責人首日遭教授姐夫砍死

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面