卡努風災後投入4300萬歷經4年重建　仁愛鄉親霧橋今正式通車

▲仁愛鄉親霧橋15日正式通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

卡努颱風於4年前帶來豪雨，造成投83線多處邊坡坍方、路基流失及道路設施嚴重受損；南投縣政府積極爭取中央災害復建經費重建，並以「減輕開發、迴避高風險區位」策略，新建長49.5公尺的鋼構橋「親霧橋」，於今日正式啟用通車，提供鄰近部落更安全的道路。

今天通車典禮首先由喜裂克文化藝術團、親愛文化健康站長輩等帶來舞蹈及歌曲表演，隨後由牧師帶領眾人一同禱告，感謝親霧橋順利完工，並由縣府秘書長李良珠、仁愛鄉長江子信、縣議員林庭秝與出席來賓一同進行剪綵儀式。

李良珠指出，仁愛鄉投83線為萬大、松林、親愛、曲冰、萬豐及武界等部落對外通往霧社等地的聯絡重要幹道，也是通往台電公司萬大發電廠及奧萬大國家森林遊樂區的主要道路，肩負居民通勤就學、就醫救護、農產運輸及觀光發展等功能，是該鄉重要交通命脈要道之一；中央全額補助4305萬6241元新建親霧橋，於113年12月開工，工程同步強化周邊道路、邊坡及排水防護設施，提升該橋梁抗洪、防沖刷及整體耐災能力，並於6月29日順利竣工。

林庭秝表示，卡努颱風當年連續2日累積降雨逾1050毫米，投83線5K+900路段於風災時遭到嚴重創傷，感謝縣府以截彎取直的方式新建親霧橋，讓鄉民有更安全的道路通行；江子信說，感謝縣府與中央這幾年陸續修復完成多處因風災中斷的道路橋梁，對農特產品運輸及觀光發展有很大的幫助。