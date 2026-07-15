拚公投綁大選！藍白推成案後1個月投票　中選會潑冷水：執行有所窒礙

▲現行公投制度為一案一票。（示意圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

為確保年底能公投綁大選，避免因中選會審查延宕等因素造成破局，立法院內政委員會國民黨籍召委廖先翔明（16日）將排審藍白所提的《公民投票法》修法版本，當中包括將公告成立後3至6個月內舉行公投改成1至6個月內。對於時間從3個月縮短至1個月，中選會直言，未使公民投票案有充足討論時間，且未提供合理舉辦公民投票事務時程，選務辦理包括投開票所設置、工作人員招募、公投票印製等，時程均有所不足，執行有所窒礙。

立法院內政委員會明（16日）將審查藍白立委所提的《公民投票法》修正草案，包括明定公投案應與全國性選舉合併處理，並以美國為例，規定公投應全部編印在同一張選票等。

其中，國民黨立委廖先翔提出的《公民投票法》第23條條文修正草案明定，「主管機關應於公民投票案公告成立後1個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行」。

對此，中選會於書面報告中指出，114年12月3日修正公布《公民投票法》第23條條文，修正理由是有鑑於現行公民投票舉行，與全國性選舉脫鉤，嚴重阻礙人民行使直接民權。另考量第17條已明定主管機關應於公民投票日90日前，就相關事項公告之，因此明定主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。

中選會指出，現行《公民投票法》第17條明定在公民投票日90日前，就公民投票案主文、理由書及政府機關意見書等事項公告周知，使民眾就公民投票案能有更充足的討論時間，以便獲得充分且必要資訊進行理性思辨，以利民眾行使直接民權，投下正確的決定。

中選會認為，修正草案規定主管機關應於公民投票案公告成立後1個月起至6個月內舉行公民投票，未使公民投票案有充足的討論時間，且未提供合理舉辦公民投票事務時程，選務之辦理。

中選會也舉例，如投開票所設置、投開票所工作人員招募、公投票印製、圈票處遮屏、紙票匭、投開票所應用物品採購及製作等，時程均有所不足，執行有所窒礙。