18年租客退租時被要求「恢復如新」　他傻眼稱：房東還索賠113萬

▲張先生租了18年。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

不少租屋族退租時，都曾因「恢復原狀」與房東發生糾紛。上海近日就有一起租屋訴訟引發關注，一名張姓男子承租房屋長達18年，退租時遭房東要求恢復三房格局、重新粉刷牆面、更換地板與爐台，並求償24萬餘元（人民幣，下同，約台幣113萬元），雙方鬧上法院。

據《東方網》報導，張男2006年與劉姓女房東簽訂租約，約定租期1年、押金11600元，契約載明退租時須恢復交屋時原狀，若因房客使用不當造成人為損壞，應負賠償責任。租約到期後，雙方未再續簽書面契約，但張男持續居住至2024年7月，前後共住了18年。

▲張先生將白牆漆成黃色。（示意圖／CFP）

租屋期間，張男將原本的白色牆面漆成黃色，並把原本三房格局隔成四房。退租時，劉女要求拆除隔間、恢復三房配置、重新粉刷全屋、更換地板及爐台，並提告請求房屋修復費14萬餘元、空置損失10萬餘元及逾期租金違約金5000元。

張男則主張，房屋改裝已獲房東同意，牆面發霉是外牆滲水造成，並非自己使用不當；除了其中一間房間地板因辦公椅長期磨損外，其餘地板及爐台都屬18年正常使用產生的自然耗損，不應由他負責。此外，他也認為房屋空置與市場行情及房東因素有關，並反訴要求返還押金。

法院審理後指出，依契約約定，張男雖經房東同意變更格局及牆面顏色，但退租時仍應恢復原狀，因此相關復原費用應由張男負擔。

▲房子本是白牆。（示意圖／CFP）

至於牆面、地板及爐台等受損部分，法院表示，房東雖申請鑑定，但無法證明損壞與房客使用不當有直接因果關係，加上房屋出租時已裝修多年，又歷經18年正常居住，自然老化屬合理耗損，房東未能提出充分證據證明屬人為損壞，因此僅認定辦公椅造成的地板磨損等部分應由張男負責，酌定房屋修復費約3萬餘元。

至於房屋空置損失，法院認為，房東收回房屋後已立即重新招租，且在房客拒絕修復的情況下，房東也有義務避免損失持續擴大，因此綜合修繕工期、市場租金及雙方責任後，酌定張男另須賠償空置損失約3萬餘元。

最終，法院判決張男共須賠償房屋修復費及空置損失約6萬餘元，房東則須返還押金6600元，全案判決已經生效。