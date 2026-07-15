防洪排砂奏效！巴威來襲石門水庫入流2.48億立方米...近10年最大

▲北水分署指出，巴威颱風侵襲期間，石門水庫排砂隧道放水。（圖／北水分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

巴威颱風豪雨侵襲後，經濟部水利署北區水資源分署今（15）日表示，石門水庫於颱風期間全面啟動各項防洪調節措施進行防洪操作，水庫集水區累計降雨量434毫米，總入流量達2.48億立方公尺，累計出流量約2.34億立方公尺，有效發揮滯洪功能，降低下游防洪壓力。

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▲北水分署指出，巴威颱風侵襲期間，石門水庫溢洪道及排砂隧道放水。（圖／北水分署提供）

北水分署指出，巴威颱風期間最大入流量曾達每秒4,358立方公尺，創下石門水庫近十年颱風入流量最高紀錄，超越2016年梅姬颱風每秒4,268立方公尺的尖峰入流量，顯示這次颱風為近年對石門水庫水文條件挑戰最大一次。面對大量洪水入庫，北水分署依據即時水情監測及水文預報，精準執行防洪調節，有效削減洪峰（削減洪峰入流量每秒229立方公尺，洪峰消減率5.3%）爭取下游防洪應變時間，充分展現石門水庫防洪調節功能。

▲北水分署指出，巴威颱風侵襲期間，石門水庫排洪隧道放水。（圖／北水分署提供）

此外，除防洪操作，北水分署亦同步兼顧穩定供水與防淤效益，防洪期間持續與各供水單位密切協調供水策略，維持供水正常；另於操作前即與下游河道管理單位協商，配合高灘地封閉及相關警戒措施，降低放流對河道及高灘地之影響。為降低颱風洪水夾帶泥砂造成水庫淤積，北水分署於本次防洪期間同步執行全區、全洪程濁度監測，並啟動排砂隧道、永久河道放水路及阿姆坪防淤隧道進行排砂操作，配合溢洪道洩洪有效將高濃度泥砂導排出庫，全數排入大海，有效降低泥砂淤積，提升水庫防淤效益，兼顧水庫永續利用及供水安全。

北水分署表示，截至今日下午2時，石門水庫蓄水量2.04億立方公尺，蓄水率99.5%，已完成回蓄作業，有利後續穩定供水。但為因應近期午後雷陣雨型態天氣，仍將隨降雨進行水庫放水操作，提醒民眾儘可能減少進入大漢溪河道活動，以維護自身生命財產安全。