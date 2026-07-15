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癌油風波廠商隱匿通報1個半月！　張惇涵駁中央蓋牌：不合理也非事實

▲▼行政院秘書長張惇涵。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院秘書長張惇涵。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

中聯致癌油風暴延燒，行政院秘書長張惇涵今（15日）下午表示，從5月13日到6月30日將近一個半月時間，是廠商隱匿通報，中央到地方都是被這些業者所隱匿，中央沒有蓋牌；他指出，7月1日食藥署是跟台中市政府一起去查廠，「如果中央蓋牌，同時間去執法的是不是也蓋牌？」張強調，中央從來沒有講過地方的誰有蓋牌，「目前在指責中央蓋牌的，是不合理且並非事實」，這時候需要的是同心協力，不是口水戰。

張惇涵說，《食安法》第2條明確規範，食安的主管機關在中央是衛福部，地方是直轄市政府、縣市政府。《食安法》第41條也規定，地方政府有第一線查廠的責任跟工作，「這起中聯油脂事件發生以來，大家也未曾看過中央有迴避責任的狀況」。

張惇涵說，6月30日衛福部接獲通報，7月1日食藥署就跟台中市政府到中聯查核、要求停止製造販賣。隨即也要求中聯第一層廠商福懋、福壽、泰山3間廠商在7月3日中午前把這批問題油品下架。

張惇涵指出，院長在專案報告也提到，這批4月4日的油最早在5月13日南僑公司就發現超標的狀況，6月10、11日陸續往上游通報到中聯。6月15日，中聯曾找福茂、福壽、泰山3家廠商進行品管會議，6月30日才通報地方跟中央主管機關。

「從5月13日到6月30日將近一個半月時間，是廠商隱匿通報。甚至最後，在中央地方查察之下，中聯還虛報油品。」張惇涵強調，中央沒有蓋牌，上禮拜黃國榮副市長也說中央跟地方都沒有人蓋牌，「7月1日食藥署是跟台中市政府一起去查廠，如果中央蓋牌，同時間去執法的是不是也蓋牌？」

張惇涵說，南僑公司是台北市政府裁罰300萬，5月13日到6月30日，中央到地方都是被這些業者所隱匿的。張表示，中央從來沒有講過地方的誰有蓋牌，「目前在指責中央蓋牌，這是不合理、並非事實的說法，必須要嚴正澄清」。

張惇涵指出，目前總共5批中聯的油驗出超標問題，因此上禮拜院會決定中聯4、5、6月油品跟相關產品全面預防性下架。上禮拜院會中，確實有2位副市長提到上架的問題，「必須強調，已經有問題的5批油品不會再上架，但其他預防性下架的產品目前正在逐批逐項查驗中」。

張惇涵強調，所謂哪些東西可以恢復上架，不是只有問題的批號跟產品，而是指被預防性下架的油品跟產品，「有問題的5個批次產品不會再重新上架，其他預防性下架的，必須經過嚴格分層檢驗，才有這樣的考慮」。

張惇涵說，針對預防性下架的產品逐批逐項查驗、上下游稽核等原則，確認無虞才有考慮上架的問題。他指出，恢復供應鏈秩序、追查責任，都需要中央地方合作，院長也要求1周內必須完成所有檢驗，行政院下周也會提出《食安法》修法，這也需要中央地方合作。

張惇涵呼籲各地方政府，雖然這次有中聯、福懋、福壽3間廠商在台中市，泰山在彰化縣、南僑在台北市，但相關油品影響的是全台灣，無論中央地方、無論哪個縣市，都有共同責任守護消費者權益、確保食品安全，「這時候需要的是同心協力，不是口水戰」。

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