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靠戰爭財爽撈百億！金正恩「改抱中國大腿」迎蜜月期　憂侵烏結束

▲▼隨著俄烏戰爭可能結束，北韓最高領導人金正恩思考，如何修復與中國之間的蜜月關係。（圖／達志影像）

▲隨著俄烏戰爭可能結束，北韓最高領導人金正恩思考，如何修復與中國之間的蜜月關係。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）靠著向俄羅斯輸出武器與派遣兵力，兩年多來爽賺超過143億美元，金額逼近其年度名目國內生產毛額（GDP）的八成。然而，考量到俄烏戰爭終結後，對於俄國而言的北韓戰略價值將大幅降溫，金正恩政府已悄悄轉向緊密擁抱中國，企圖藉由改善雙邊關係，擺脫對莫斯科的單一依賴並佈局戰後外交新出路。

靠「俄羅斯需求」狂吸金！武器與派兵收益逼近年度GDP

根據日媒《產經新聞》，南韓國家情報院旗下智庫「國家安保戰略研究院」最新估算，北韓因支援俄軍入侵烏克蘭，享受了極為龐大的「戰時特需」紅利。統計指出，自2023年夏季至2025年底的兩年多之間，北韓向俄羅斯出口武器的總額預估最高達137.8億美元；此外，自2024年秋天起，北韓派遣軍隊赴俄助陣的對價，估計也突破6億美元。

▲▼南韓國情院18日公開，由烏克蘭情報當局在俄烏戰場上所回收的北韓製武器，左為多管火箭砲、右為9M113反坦克飛彈。（圖／大韓民國國家情報院）

▲南韓國情院2024年10月18日公開，由烏克蘭情報當局在俄烏戰場上所回收的北韓製武器，左為多管火箭砲、右為9M113反坦克飛彈。（圖／大韓民國國家情報院）

這兩項收益加總後，金額驚人地達到了北韓2024年名目國內生產值（名目GDP，根據聯合國統計為172億美元）的八成以上，顯示平壤當局在經濟上對俄羅斯的依賴度已達到史無前例的高點。

憂「戰後被拋棄」！北韓戰略價值恐暴跌

儘管靠著大發戰爭財賺得盆滿缽滿，但北韓最高領導人金正恩對未來的局勢轉變抱持著高度危機。隨著兩國在去年舉辦了睽違約6年半的「朝中首腦會談」後，北韓便積極展現重回中國懷抱、試圖擺脫對俄羅斯過度依賴的外交姿態。

「一旦烏克蘭戰爭結束，北韓對俄羅斯的戰略價值將會逐漸下降。」

投奔南韓的前北韓外交官李日奎指出，北韓的目光必須放得長遠。他分析，平壤當局未來若要與美國進行外交關係正常化的談判，中國的居中協調和參與是「絕對不可或缺」的關鍵，因此平壤當局在此時將舵轉向改善與北京的關係，是再自然不過的發展。

▲▼北韓內閣總理朴泰成10日從平壤順安國際機場啟程出訪中國。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓內閣總理朴泰成10日從平壤順安國際機場啟程出訪中國。（圖／達志影像／美聯社）

暌違15年！北韓內閣總理「單獨訪中」

為了向北京遞出橄欖枝，北韓本月有了罕見的外交大動作。北韓內閣總理朴泰成趁著《中朝友好合作互助條約》締結65週年之際，率團親自訪問中國。

報導強調，這是過去15年以來，首次有北韓內閣總理在「未隨行最高領導人（金正恩）」的情況下，單獨以個人形式出訪中國，此舉被外界解讀為北韓極力向中方展現「重修舊好」的誠意，也高調向國際社會展示中朝兩國依然緊密的蜜月關係，藉此為戰後的外交與經濟布局預作鋪路。

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