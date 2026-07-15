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代銷龍頭祝文宇不認私募套利3.9億　律師攤牌：若緩刑全部認罪

記者黃哲民／台北報導

號稱國內不動產代銷天王的甲山林集團董事長祝文宇，被控2013年入主愛山林建設辦理私募，以11名人頭低價認購股票、套利3.9億餘元，涉犯《證券交易法》特別背信等罪嫌，台北地院今（15日）開庭，法官質疑偵查時自白並全額繳回犯罪所得的祝男，審理時似乎變成不認罪，辯護律師急稱不否認起訴的客觀事實，但攤牌「若能緩刑，願全部認罪」。

▲▼房產代銷龍頭祝文宇被控辦理愛山林公司私募時，用人頭認股套利3.9億餘元，涉犯《證券交易法》特別背信等罪嫌，今7/15到台北地院出庭後受訪，表示事實會證明大家都賺錢。（圖／記者黃哲民攝）

▲房產代銷龍頭祝文宇被控辦理愛山林公司私募時，用人頭認股套利3.9億餘元，涉犯《證券交易法》特別背信等罪嫌，今（15日）到台北地院出庭後受訪，表示事實會證明大家都賺錢。（圖／記者黃哲民攝，下同）

辯方理由是祝文宇有無主觀犯意、法律適用和量刑輕重，都有辯論空間，並請求進行認罪協商，讓殷實經商、不諳法令而誤觸紅線的祝男，能盡快脫離訴訟、減少訴訟資源浪費，願接受附條件緩刑，檢方表示須先全部認罪才有得談。

特別背信罪法定為7年以上徒刑，即使偵查中自白並繳回犯罪所得，減刑一半仍不符合須判刑2年以下才得以緩刑的門檻，辯方表明若特別背信被判有罪，希望能依《刑法》第59條情堪憫恕規定再次減刑。

▲▼房產代銷龍頭祝文宇被控辦理愛山林公司私募時，用人頭認股套利3.9億餘元，涉犯《證券交易法》特別背信等罪嫌，今7/15到台北地院出庭後受訪，表示事實會證明大家都賺錢。（圖／記者黃哲民攝）

法官指出祝文宇同樣須全部認罪、才可能適用情堪憫恕減刑規定，現階段言之過早，但「爭執主觀無犯意，感覺不等於認罪」，並提醒辯方傳喚證人還原當年祝文宇如何約定認股過程，要挑那些想得起往事的人選。

相較於律師團與法官咬文嚼字，穿著隨性、短褲搭黑鞋的祝文宇，起身解釋當年並非炒股，而是為了節稅8%，把名下的愛山林股票移轉給投資公司，他入主愛山林前身金尚昌公司時，每股淨值僅2元、只有7000股，現在公司每年業績做到95億元、股價50多元，因他把甲山林賺錢的代銷業務，移入愛山林。

祝文宇難掩自豪說，為了留才，向來會給公司高階主管入股機會，當年辦理愛山林13億元私募，也讓高階主管以「策略投資人」身分、用每股6元價格認股共8.2萬張，認股款須等代銷款入帳支付，所以讓認股主管先拿一半股票，其餘等代銷的分紅到位再結算。

祝文宇強調，他持有愛山林逾7成股權，每年有200%的投報，本案3.9億餘元實在不算什麼，他毫無佔公司便宜的想法，認股的高階主管也不是人頭，後來有些認股者反悔，要求改拿現金分紅不要認股，但事隔10多年，他和這些當事人在檢方偵辦時，很難記清楚細節。

法官確認祝文宇承認被起訴的非法私募、財務業務文件內容不實2項罪名，對特別背信罪不爭執客觀事實、僅否認有主觀犯意，法官同意再給律師團準備時間，確認答辯方向，擇期再開庭。

祝文宇開完庭被問到被當成犯罪是否委屈，他說反正事實會證明，大家都賺錢，股東賺錢、公司賺錢就好，至於會否選擇全部認罪，他直率說：「我不曉得，聽律師的，謝謝！」

檢方本案起訴祝文宇於2013年辦理愛山林私募時，意圖謀取股票鉅額價差，以甲山林集團經理人及友人等11人名義參與私募，隱匿自己是實際應募人，藉此以遠低於每股29.62元參考價的2成，即每股6元取得2萬2110張私募股份，不法套利3億9125萬8560元。

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