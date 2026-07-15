新北消防辦災管國際研討會4國專家出席　侯友宜：打造韌性城市

▲新北市舉辦災害管理國際研討會，侯友宜市長出席與會 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

為提升城市防災韌性及強化國際防救災合作，新北市政府消防局15日上午10時在台北新板希爾頓酒店舉辦「新北市2026災害管理國際研討會」，以「韌性城市2026：多重危機下的全災型防禦」為主題，邀集美國、日本、南韓、新加坡等國防救災專家學者，以及中央部會、各縣市防災夥伴齊聚一堂，針對氣候變遷、複合式災害及城市韌性等議題交流經驗，共同研議未來災害應變策略。

新北市長侯友宜出席開幕典禮表示，全球近年面臨極端氣候、地震及各類複合式災害挑戰，城市治理必須從傳統災後應變，逐步轉型為具備預警、預防及快速調適能力的「全災型防禦」體系。他也感謝來自各國的防災專家與學者分享智慧防災、科技應變及社區復原等實務經驗，盼透過跨國交流，持續提升新北市防救災量能。

侯友宜指出，防災工作沒有國界，唯有透過知識共享、技術合作及經驗交流，才能有效提升城市面對災害的應變能力。他期盼藉由此次國際研討會，深化各國合作夥伴關係，將先進防救災技術與管理經驗導入新北市，全面精進災害防救機制，共同打造更安全、更具韌性的城市環境。

消防局表示，本次研討會議程涵蓋專題演講、實務研討及跨領域交流等內容，首場專題演講邀請前內政部部長李鴻源教授主講，分享防災治理及國土韌性規劃理念；隨後安排6場專題研討及3場產、官、學、研對談與交流，聚焦災害管理、智慧防災科技、社區韌性及跨域合作等議題，提供與會人員分享最新防災趨勢及實務經驗。

消防局指出，希望透過此次國際研討會建立更緊密的國際防救災合作平台，持續與各國分享防災技術及管理經驗，強化新北市面對多重災害風險的應變能力，攜手打造安全、永續且具韌性的城市。