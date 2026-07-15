午後雷雨「2地雨最大」　下周又有熱帶擾動

▲明天至周六午後各地有局部雷陣雨。（示意圖／記者劉耿豪攝）

記者李姿慧／台北報導

西南風影響，明天至周六南部有短暫陣雨或雷雨，午後各地有局部雷陣雨，其中大台北、西部山區雨最大，周日過後午後雷雨區縮小剩山區，未來一周炎熱，局部高溫飆破36度。下周菲律賓東方海面有熱帶擾動訊號。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周受西南風影響，明天至周六南部有短暫陣雨或雷雨，清晨及上午中部也有零星短暫陣雨或雷雨，白天則是多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，特別是大台北、西半部山區，有局部大雨發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周日過後至下周三，太平洋高壓增強，水氣減少，黃恩鴻指出，迎風面的南部不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後則有局部短暫雷陣雨，局部大雨範圍縮小剩西半部山區。

▲▼未來降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻說明，未來一周高溫炎熱，其中明天至周五東南部有焚風發生的機率，各地普遍高溫則約33到35度，局部高溫更上看36度以上。

此外，黃恩鴻指出，未來一周暫時沒有熱帶系統，預估下周之後，太平洋高壓南側、菲律賓東方海面有熱帶擾動的訊號，雖不排除有增強颱風的機會，但距離時間尚遠，變數還很大，不一定會發展為颱風，仍待下周再持續觀察。