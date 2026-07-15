日月潭旅遊限量1元競標　日管處邀民眾台北夏季旅展搶好康

▲日管處夏季旅展主推四大軸線微型旅遊，限量遊程1元競標。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

暑假旅遊旺季到，日月潭國家風景區管理處將於7月17至20日進駐「台北國際夏季旅展」，推出從水上到山林的四大主題微型旅遊軸線，現場更提供限量遊程1元競標、限定大禮包及舞台互動好禮，邀請全台民眾搭乘台灣好行，開啟日月潭低碳探索之旅。

日管處表示，今年的推廣策略跳脫以往單一景點或個別店家的個別行銷，而是透過大區域整合與主題包裝，深度串聯日月潭、魚池、埔里、桃米、頭社、水里、車埕及集集等特色據點，規劃出四大深度旅遊軸線，涵蓋親水活動、生態探索、農村體驗、鐵道慢遊及手作文化，讓民眾看見日月潭多元面貌的觀光魅力：





「水岸樂活・日月潭、魚池線＋親水活動SUP」，結合SUP立槳體驗、環湖自行車道慢行，暢遊湖畔並品嚐在地魚池紅茶與農特產，感受極致的水岸休閒魅力；「藝文生態・桃米、埔里線」，串聯桃米生態村的自然豐富生態、紙教堂的建築之美，並結合埔里在地工藝，安排兼具教育與美感的慢遊小鎮之旅；「田園秘境・頭社線」，走訪全台獨特的頭社泥炭土活盆地，體驗會跳舞的泥土，並欣賞黃金針花海，沉浸在療癒的特殊地貌與田園風光中；「懷舊鐵道・水里、車埕、集集線＋陶藝活動」，順著集集線鐵道，延伸至水里蛇窯陶藝手作與車埕木業文化聚落，在山城中體驗時光倒流的懷舊慢旅。





日管處展區首日也特別邀請精通三種語言的超人氣旅遊KOL「若妘 Sophy」親臨現場直播，分享日月潭最火紅的網美拍照打卡技巧與私房秘境，另展期四天不間斷推出「好禮大FUN送」系列活動，包括最受矚目的「四大主題遊程1元起標」，讓民眾有機會用銅板價搶下高質感遊程，同時準備社群互動送限量文創品、舞台有獎徵答闖關等，民眾只要完成指定互動任務，就有機會將每日限量的夏日消暑摺扇、在地精選紅茶包、商圈共好福袋以及喔熊（Oh!Bear）限定週邊等豐富好禮帶回家。



日管處處長王智益表示，誠摯邀請全台民眾屆時親臨台北世貿一館（攤位號碼：B130）搶優惠、拿好禮；更多活動詳情與資訊，請持續關注日管處官方網站及社群平台，https://www.sunmoonlake.gov.tw/zh-tw。