藍白推公投印同張選票可行？　中選會列8大問題：廢票增、難監票

▲中選會。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹詠淇／台北報導

面對年底九合一選舉，在野立委近期提出多項公投，也提案修正《公民投票法》，明定公投案全部印在同一張選票。不過，中選會表示，效益有待評估，並列出「投票人無法依其意願領取部分公投票」、「無法有效減少投票人圈蓋公投票使用時間，且易致無效票大幅增加」、「無法依案別逐張唱票開票，增加民眾監督開票難度」、「有效票與無效票認定、複算票數及包封問題」、「選務作業準備期程不足，倉促實施恐引發選務違失風險」等8大問題。

立法院內政委員會明（16日）將審查藍白立委所提的《公民投票法》修正草案，當中包括明定公投案應與全國性選舉合併處理，並以美國為例，規定公投應全部編印在同一張選票等。

對於公投印同張選票部分，中選會於書面報告中指出，改採公投案多案合併1張公投票方式印製，固有方便發票、減省印製成本及時間等優點，惟對於選舉與多案公投同日舉行投票時，避免可能衍生大排長龍等候投票情事，其效益仍有待評估。

中選會表示，選舉與公投同日舉行投票，是否可以迅速並順利圓滿完成投開票，與公投案件數量多寡息息相關，因公投案件數越多，投票人圈票、投票時間隨之加長，且如公投主文及議題複雜，投票人圈蓋前需耗時辨識與理解，亦將增加投票時間及影響投票順暢。

中選會也列出草案修法方向仍有待配合、釐清事項及執行問題，第一，多項法規須配合修正。中選會說明，公投案多案合併1張公投票印製，除修正公民投票法第21條、第24條規定外，公投票格式、有效票無效票認定圖例，公投票有效票、無效票包封、保管年限等多項選務作業規範，尚須配合修正。

第二，投票人無法依其意願領取部分公投票。中選會指出，投票人領票時有選擇領公投票或不領公投票的自由，公投案多案合併1張公投票印製，將導致投票人必須領取全部公投票，無法依其意願選擇領取公投票，恐有剝奪選民選擇領公投票或不領公投票權利之疑慮。

第三，無法有效減少投票人圈蓋公投票使用時間，且易致無效票大幅增加。中選會表示，公投案多案合併1張公投票印製，不僅涉及投票人圈蓋公投票習慣改變，實務上亦無法有效減少投票人圈蓋公投票使用時間。相反地，因於1張公投票上圈蓋多案，極易發生污染或疊折反印之圈蓋痕跡，徒增公投票認定困難，反而可能導致公投案無效票之情形大幅增加。

第四，無法依案別逐張唱票開票，增加民眾監督開票難度。中選會認為，公投案多案合併1張公投票印製，工作人員長時間、連續、反覆唱票，對體力及專注力是極大考驗，唱票過程易發生跳案唱票，又多案記票極容易發生錯誤，將大幅增加作業時間，並增加參觀開票民眾監督開票之難度。

第五，有效票與無效票認定、複算票數及包封問題。中選會說明，投票人如僅圈蓋部分公投票，其他公投案未圈蓋，或圈蓋於多個公投案之間，應認定為有效票或無效票，或如圈蓋於多個公投案邊緣，要認定為1案或2案或多案為無效票，恐衍生計票結果爭議。

中選會指出，現行作業於公投票唱票完畢後，按「同意票」、「不同意票」及「無效票」整理放置，複算各案的同意票或不同意票總數及包封，公投案多案合併1張公投票印製，唱票完畢後無法依案別與「同意票」、「不同意票」及「無效票」進行核對，屆時將大幅增加作業時間及錯誤機會，開票後亦無法依前開公投票分類複算及包封。

第六，選務作業準備期程不足，倉促實施恐引發選務違失風險。中選會表示，公投案多案合併1張公投票印製，公投票如何編輯排版，如何協助投票人識別各案並正確圈蓋公投票，尚須審慎研酌，且涉及行政規則修正與選務行政籌備時程，不宜倉促上路。

第七，公投案多案合併1張公投票印製，未涉及訴訟部分，仍須配合延長保管期限。中選會指出，若公投案發生訴訟時，依現行規定，其與訴訟有關部分，應延長保管至裁判確定後3個月，公投案多案合併1張公投票印製，未涉及訴訟部分，仍須配合延長保管期限，增加保管期限之負擔。

第八，美國各州採用電子設備辦理開票及計票作業，我國難以比照援引。中選會說明，美國選舉票或公投票，採用電腦卡合併於一張印製之情形相當普遍，選民於選舉票或公投票各欄以黑筆塗黑圈選處，再透過光學辨識技術判讀，並搭配電子設備進行計票。我國係採人工當眾唱名開票方式作業，投票、開票作業方式不同，實難援引美國案例。