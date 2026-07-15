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暖暖街自發成立後援會　童子瑋：改變基隆從地方開始

▲暖暖街自發成立後援會　童子瑋：改變基隆從暖暖開始。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長參選人童子瑋今天日出席暖暖街後援會成立大會，後援會由會長王文淵、總會長林煌輝及前基隆市議長黃景泰等地方人士自發成立。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長參選人童子瑋今天（15日）出席暖暖街後援會成立大會，由後援會長王文淵、總會長林煌輝及前基隆市議長黃景泰等地方人士自主發起成立，多位里長、社區理事長及支持者到場參與，現場氣氛熱烈。童子瑋表示，地方自發站出來，不只是對他的支持，更代表鄉親對基隆改變的期待，未來將全力以赴，不辜負市民信任。

童子瑋表示，很感動能參加暖暖街後援會成立大會，感謝王文淵、林煌輝及黃景泰共同相挺，也感謝暖暖區多位里長、社區理事長及地方人士自主站出來支持。他說，大家支持的不只是童子瑋個人，而是期待基隆迎來改變、迎向更好的未來，看見鄉親眼神中的期待，也讓自己肩上的責任更加重大。

談及地方建設，童子瑋指出，暖暖多年來面臨停車空間不足、公有土地利用效率不佳及公共設施老舊等問題，許多建設長期停滯。他表示，若有機會擔任市長，將推動停車空間改善、活化公有土地及公共設施，並改造行政大樓，打造更完善的生活環境，讓暖暖追上一流城市的發展腳步。他強調，「基隆的改變，從暖暖開始；暖暖的改變，從大家開始。」

▲暖暖街自發成立後援會　童子瑋：改變基隆從暖暖開始。（圖／記者郭世賢翻攝）

後援會長王文淵表示，自己是土生土長、六代居住暖暖的在地人，從年輕至今始終沒有看見暖暖真正改變。兩年前曾與童子瑋交流，提出交通及地方建設等建議，沒想到童子瑋宣布參選後，相關內容都納入政見，因此決定站出來支持，希望一起改變暖暖、改變基隆。

總會長林煌輝表示，童子瑋從政以來勤走基層、認真打拚，是一位最骨力、最努力、最接地氣的民意代表，相信「童子瑋，有作為」將會是暖暖最好的選擇。

前基隆市議長黃景泰則表示，身為土生土長的暖暖人，長期關心地方發展，但多年來暖暖建設始終沒有太大進步。他指出，這段時間看見童子瑋每天清晨站路口向市民問好，不畏風雨勤跑基層，也深入基隆七個行政區會勘，了解地方需求、協助解決問題。他認為，一座城市是否能進步，關鍵在於是否有真正把人民放在心上的領導者，而童子瑋就是能帶領基隆改變的人。

童子瑋最後表示，他始終相信，一個人的熱情可以帶動一群人，一群人的努力可以改變一座城市。此次暖暖街地方人士自發成立後援會，不只是對他的鼓勵，更代表地方對基隆未來充滿期待。他也再次感謝王文淵、林煌輝、黃景泰及所有暖暖鄉親的支持，未來將持續一步一腳印，努力爭取市民認同，不辜負每一份信任與期待。

▲暖暖街自發成立後援會　童子瑋：改變基隆從暖暖開始。（圖／記者郭世賢翻攝）

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