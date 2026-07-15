大姊夫痛殺二姊夫！三妹「重回命案教室」整理東西…一臉凝重現身

地方中心／新竹報導

新竹市東區三民路一間音樂教室14日下午發生兇殺案！一名陽明交大的美籍林姓教授疑似因家族財產糾紛，持刀連砍30多刀奪走紀姓連襟的生命。案發事隔一天，林男的小姨子重回命案現場整理東西，面對媒體鏡頭，她不發一語走進音樂教室內，表情相當凝重。

▲新竹音樂教室命案，王家三妹重回現場整理東西。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

據了解，43歲林男的妻子姓王、為家中長女，除她以外家中還有二妹、三妹共3個女兒，死者48歲紀男為二妹的丈夫，林男與紀男為連襟關係（坊間通常跟著妻子稱紀男為妹夫）。10多年前王家分產時，音樂教室由二妹夫妻接手經營，但大姊、大姊夫林男對分配結果心懷怨懟，自此之後兩家人幾乎斷絕往來。

而林姓教授14日下午2時許，先將車輛停放在音樂教室附近，隨後撐著透明雨傘、拎著一個帆布袋前往音樂教室，林男進入教室時，神態自若、談吐舉止均正常，還開口向女老師詢問，「店長(紀男)在不在」，女師一度以為林男是來諮詢課程的家長，遂不疑有他請紀男現身。

孰料，林男與紀男平和地交談沒幾句話後，突然拔出預藏的藍波刀朝紀男瘋砍至少30刀奪命，命案現場血跡斑斑，嚇得女老師趕緊報警。而林男見警到場時，還一度持刀與警展開對峙，員警考量紀男傷勢、屋內仍困10人，只好開槍將人制伏。

稍早王家三妹身穿藍色上衣、黑色長褲、戴著口罩重回音樂教室整理東西，面對媒體提問不發一語、一臉凝重，結束過後以手遮臉，快步離開現場。由於林男中彈，腿部骨頭碎裂，目前暫時無法進行筆錄，全案詳細犯案動機仍有待進一步調查釐清。