基隆義警常年訓練校閱登場　謝國樑：警民攜手守護城市安全

▲基隆義警校閱展現精實戰力，謝國樑感謝協勤守護治安。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市義勇警察大隊今天（15日）下午在基隆市立體育館舉行「115年常年訓練校閱活動」，市長謝國樑在警察局長林信雄及義警大隊長鄭錦洲陪同下出席校閱，檢視義警平日訓練成果，並向長年投入治安維護工作的義警夥伴表達感謝，肯定大家是警察最堅強、最值得信賴的後盾。

謝國樑校閱全體義警隊伍後，對義警弟兄姊妹精神抖擻、隊伍整齊劃一的表現給予高度肯定。他表示，警察肩負維護社會治安及保障人民生命財產安全的重要使命，而義勇警察長期協助警方執行各項勤務，是維護地方治安不可或缺的重要力量。

謝國樑指出，多年來，義警無論是在大型活動安全維護、交通疏導、社區巡守、防災救災，或參與重要節慶、民俗活動及各類突發事件處理，都能看見熱心服務的身影。他感謝所有義警犧牲休息時間，秉持服務社會、守護家園的信念，與警察同仁共同打造安全、安心、安居的城市環境。

面對近年詐騙犯罪、毒駕問題，以及天然災害應變等多元且複雜的治安挑戰，謝國樑表示，警民合作建立完善的安全防護網更加重要。市府將持續支持警政工作，積極充實各項裝備與訓練資源，提供更完善的執勤環境，讓警察與義警夥伴都能安心執勤、平安返家。

基隆市警察局表示，此次常年訓練校閱活動除驗收義警平時教育訓練成果外，也展現團隊紀律與向心力，進一步提升義警與警察同仁協同執勤能力，發揮最佳協勤效能。

活動最後，謝國樑勉勵全體義警持續秉持「服務、奉獻、榮譽」精神，精進專業知能、強化團隊合作，與警方攜手守護市民生命財產安全，共同打造更加幸福、安全、宜居的有愛城市。