陽交大教授砍死妹夫！密西根同窗曝他學霸性格「冷漠孤僻」

▲陽明交大林姓教授昨至新竹音樂教室持刀砍殺紀姓連襟，林男留學時同窗透露他求學時個性冷漠，顯少與同學互動。翻攝畫面

圖文／鏡週刊

國立陽明交通大學林姓教授昨（14日）持刀到紀姓連襟經營的音樂教師行凶，連砍紀男20多刀致死，林姓教授一度拒捕與警方對峙，最後被開槍制伏，目前警方仍在調查釐清他的犯案動機；案件爆發後，引發美國僑界熱烈關注，曾與林男一起就讀密西根大學的同學告訴本刊，林男求學時不太說話，也不參加任何社交活動，在同為台灣赴美求學的生活圈中存在感很低，沒想到竟會犯下凶殺命案。

根據陽交大之前公開的林姓教授簡歷中，林男2005年從交通大學電子工程學系畢業後，2007年、2010 年取得美國密西根大學安娜堡分校電機工程碩士及博士學位，期間曾獲頒密西根該校的拉克哈姆獎學金（Rackham Fellowship），之後返台回母校交大任職助理教授，2017年曾獲頒交大電機學院「院優良教學獎」，是高學歷的學霸。

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林姓教授昨傳出因家族財產分配及經營理念不合，到新竹音樂教室砍殺紀姓連襟，消息一出，隨即在美國僑界引發熱議，曾與林男一起在密西根大學安娜堡分校電機工程系求學的Ａ先生告訴本刊，昨晚密西根的朋友圈都在問認不認識林男，許多人都對他有印象，因他在校期間不太說話，個性冷漠到有點孤僻，對於社交方面態度靦腆，很少跟同學互動，幾乎沒人見過他參加任何相關活動。

Ａ先生說，台灣人在美國留學多少都會互相有聯繫，以便相互照顧、訴苦，尤其當年交大有很多學生到密西根大學念博士，但林男卻不太與其他人互動，存在感很低，許多同窗和學長學弟昨看到命案新聞，都非常震驚、難以置信。



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