大S手機寫遺囑無效！一票人問「為何這麼死板？」　律師解惑

▲大S去年2月在日本病逝。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

大S（徐熙媛）逝世一年多，其遺產分配問題仍受到外界關注。週刊報導，傳聞大S生前曾透過手機寫下財產分配內容，但S家認為該內容不具法律效力，因此未予執行。對此，律師林智群直言，用手機寫遺囑「當然無效！」他也進一步提到，民法遺囑規定是在民國19年訂的，「將近100年前訂的，這些規定根本就是古董，也沒有與時俱進。」

法律規定「必須親自書寫」 律師曝手機立遺囑直接失效

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對「手機寫遺囑有沒有效」的疑問，林智群給出否定答案。他指出，台灣法律規定的遺囑共有5種，每一種都有其特定的「程序跟要件」，只要不符合其中一個要件，遺囑就會無效。

以最常見的「自書遺囑」為例，法律明文規定必須全部「親自書寫」，絕對不能以電腦或手機打字代替，最後還必須簽名。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對於不少人好奇，「為什麼這麼死板？」「用電腦打字不行嗎？」林智群解釋道，之所以會如此死板，是因為民法中關於遺囑的規定，是在民國19年（1930年）制定的，距今已將近100年。在百年前的時空背景下，根本沒有電腦和手機，因此當然是以手寫為主；且當時文盲人口多，才會另外衍生出「代筆遺囑」的規定。

怒轟立法院整天打混！近百年「古董法律」未與時俱進

對於現行法條的僵化，林智群直言，民法的這些遺囑規定根本就是「古董」，完全沒有隨著科技發展與時俱進，「立法院整天在打混，這種大家都可能碰到的法律，有不合理的地方，也不處理一下，整天搞一些有的沒的，真的是莫名其妙。」

►好市多大媽「自組內褲ETF」 過程全拍下！11萬人轟爆：超丟臉

►東京撿皮包不留名！台人幾天後「大阪月台迷路」被救 竟是失主阿伯

►Joeman地獄片「被這2位圈粉」 大票人喊+1：EQ高到嚇人