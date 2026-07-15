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教授殺人內幕如同八點檔！妻任公司負責人...3年被拔還易主妹夫

地方中心／新竹報導

新竹市某知名音樂教室發生兇殺命案，美籍擁有密西根大學博士學位的陽明交大電機工程學系43歲林姓教授，14日下午持藍波刀闖入紀姓妹夫經營的音樂教室，對紀男狂砍30多刀當場把人活活砍死，檢警調查，該音樂教室商業登記的股東和負責人，14日正式從原本的么妹增加為王家三姊妹及紀男共4人，負責人也變成紀男，檢警懷疑林男因此引爆殺機。

▲新竹音樂教室命案，凶嫌與警對峙畫面。（圖／網友asd1123098授權提供）
▲新竹音樂教室命案，凶嫌與警對峙畫面。（圖／網友asd1123098授權提供）

據了解，該音樂教室長年登記在王家第二代王爸爸與兩名胞妹共同成立的音樂公司，2011年公司負責人曾短暫變更成王家第三代大姊，即兇嫌林姓教授的妻子，但大姊擔任公司負責人卻僅約3年，在2014年音樂教室負責人又變更登記無為王家老父，直到2016年3月王家第二代老父過世後，王家三姊妹的么妹變更為負責人，兩席董事也是由王家么妹、以及同時擔任老父遺產戶管理人的么妹兼任。

根據專案小組調查，王家經營的音樂教室近10年來都是王家身為鋼琴演奏家，擁有喬治亞大學鋼琴演奏博士的王家二女兒，和夫婿紀男負責教學、營運工作，王家三妹則為登記負責人和公司股東。而在昨天14日，音樂公司股東再度變更為王家3姊妹，還有唯一不姓王的2姊丈夫紀男共4人，負責人更是由紀男擔任，未料就在紀男正式成為負責人的第一天，就慘遭姊夫林姓教授持藍波刀活活砍死（兩人親屬關係是「連襟」，即兩人配偶為親姊妹，坊間通常跟著妻子稱妹夫），因此全案目前是朝公司產權糾紛方向偵辦。

▲新竹音樂教室命案，王家三妹重回現場整理東西。（圖／記者黃彥傑攝）
▲新竹音樂教室命案，王家三妹重回現場整理東西。（圖／記者黃彥傑攝）

據透露，王家的音樂教室在新竹市擁有市價超過7千萬的精華店面，只要掌控音樂有限公司，就等同握有這些精華地段高價店面的處分權，加上兇嫌林姓教授的妻子近年身體狀況不佳，不僅無法完整表達自己主張，包括生活起居都需要他人協助打理，檢警懷疑王家大姊夫妻可能長年被排除在公司營運之外，更在昨天得知妹夫成為負責人而瞬間引爆殺機。

加上王家二女兒夫妻檔在該音樂公司最新的商業登記中，不但榮膺公司負責人並在4席股東中佔了2席，紀男與妻子只要與王家三妹聯手就可完全掌控公司財產，罹患身心疾病的大姊只能被動坐等老二、老三決策後告知。

根據公司法規定，該音樂教室登記為音樂「有限公司」，並不以出資額、持股比例作為股東權力依據，而是採取股東「票票等值」的計算方式，王家二女夫妻等於掌握公司1半持股，掌握公司實權，也可透過修改章程、全面改組新公司的方式直接處理公司資產，這也是台灣民間常見的股權爭戰手段，恐怕也是林姓教授砍殺妹夫的可能關鍵原因。

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