竹山親水節7／18登場　鎮公所廣場化身夏日水樂園

▲2026竹山親水節「一起逐水趣」7月18、19日登場。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

炎炎夏日的暑假何處消暑？竹山鎮公所表示，將於本周末主辦2026竹山親水節「一起逐水趣」活動，結合大型親水氣墊設施、趣味競賽、精彩舞台演出、夏日市集及歡樂摸彩等豐富內容，邀請全國大小朋友齊聚竹山玩水。

鎮公所指出，今年活動設置多款大型充氣戲水設施，並規劃「逐水夏日挑戰」趣味競賽，包括「圈圈接力賽」及「水池尋寶趣」，邀請親子與好友攜手挑戰默契、共享戲水樂趣，另安排活力帶動跳、夢幻泡泡秀、繽紛氣球秀及樂團演出等精彩節目。

除戲水活動，現場也規劃「夏日市集」，集結特色攤位與胖卡美食，完成「逐水打卡站」指定任務即可兌換限量好禮，並將發送限量水槍、備有豐富摸彩獎品；壓軸的「趣味打水仗」開放民眾現場自由報名，在水花對決中感受團隊合作的樂趣。

竹山鎮長陳東睦表示，希望透過多元豐富的親水體驗，提供民眾安全、歡樂的消暑去處，同時吸引更多遊客走進竹山、帶動地方觀光，展現竹山的熱情活力與地方魅力。

【活動快訊】

• 活動名稱： 2026竹山親水節－一起逐水趣

• 活動日期： 2026年7月18日（六）至7月19日（日）

• 活動時間： 上午08:30 – 16:00

• 活動地點： 竹山鎮公所前廣場（南投縣竹山鎮公所路100號）