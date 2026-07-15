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金門家扶募100萬助新鮮人升學　旅台鄉親捐40萬拋磚引玉

▲▼ 金門家扶中心致贈感謝狀感謝李曉媛以實際行動關心家鄉教育，由其父母代為接受。（圖／金門家扶中心提供）

▲金門家扶中心致贈感謝狀感謝旅台鄉親李曉媛以實際行動關心家鄉教育，由其父母代為接受。（圖／金門家扶中心提供）

記者鄭逢時／金門報導

隨著暑假到來，不少準大學生開始準備迎接大學生活，但對金門家扶扶助家庭而言，孩子考上大學後，學雜費、住宿、交通及生活開銷卻成為沉重負擔。金門家扶中心今年啟動「大專新鮮人獎助學金」計畫，預計募集100萬元助學金，盼協助弱勢學子安心展開求學新生活。

金門家扶指出，金門學子多數需前往台灣本島就讀，除了一般學雜費外，還須負擔住宿、往返交通及日常生活費，對經濟弱勢家庭而言是一筆不小的開銷。為減輕升學初期的經濟壓力，中心每年都會推動「大專新鮮人獎助學金」計畫，希望讓孩子不因家庭經濟因素而中斷求學夢想。

長年關心家鄉弱勢學子的旅台鄉親李曉媛，今年得知家扶展開助學募款後，再次率先捐出40萬元，希望透過拋磚引玉，號召更多社會善心人士共同支持弱勢學生升學。由於李曉媛目前旅居台灣，無法返鄉，金門家扶中心主任洪依帆特地前往金城東門市場拜訪其父母李永金、許羨香伉儷，表達感謝，也感謝李曉媛多年來持續關心家鄉教育，以實際行動回饋故鄉。

今年即將升大學的小芸，是家中第一位考上大學的孩子。母親靠著不穩定收入撐起家計，全家雖為錄取大學感到欣喜，但面對接踵而來的各項求學開銷，也讓家人備感壓力。小芸表示，希望珍惜每一次學習機會，未來有能力照顧家人，也回饋一路幫助過自己的人。

洪依帆表示，每年開學前都是扶助家庭教育支出最沉重的時刻，感謝李曉媛多年來持續投入善款，成為弱勢學子求學路上的重要後盾。目前「大專新鮮人獎助學金」仍有募款缺口，盼社會各界共同響應，協助更多孩子安心完成升學夢想。

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