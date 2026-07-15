新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻昨夜相驗未到場　神隱原因曝光

▲林嫌案發前撐著傘、手提帆布袋步行前往音樂教室。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／新竹報導

新竹市三民路一間音樂教室14日下午發生殺人案，警方初步調查，擁有美國籍、在陽明交通大學擔任教授10多年的林男(43歲)疑似不滿音樂教室產權糾紛，竟持藍波刀刺死擔任店長的妹夫紀男(48歲)，隨後警方趕抵現場，連開4槍制伏林嫌，並將其戒護送醫。據了解，案發當下警方一度聯繫不上林嫌妻子，事後才在學校宿舍中找到人，並得知林妻身體狀況不佳，生活需仰賴他人協助打理，因此才會一度失聯。

據了解，該音樂教室經營十多年，在地方上頗有名氣，原老闆王男是林嫌的岳父，後因身體狀況不佳，將音樂教室經營權分由3個女兒打理。而林嫌與王家長女結婚、死者紀男則是王家次女的丈夫，紀男與妻子也是音樂教室的實際管理者。

由於林嫌長期質疑產權分配不公，曾與紀男一家發生爭執，雙方已經多年未有互動，未料昨下午，林嫌竟預藏藍波刀，前往音樂教室尋訪紀男，冷不防持刀朝其頸部猛砍，見紀男濺血倒地後，仍發狂朝他揮砍至少30刀，直到紀男氣絕、動也不動，林嫌這才罷手，並持刀與到場的警方展開對峙，後遭員警連開4槍，子彈擊中林嫌腿部，當場倒地哀號、遭警方制伏送醫。

案發當下第一時間，警方嘗試與林嫌妻子王女聯繫，但手機均無人接聽，連昨夜相驗時王家也僅有次女、么女到場；經警方多方探查後才得知，林嫌與妻子住在學校一處宿舍中，因此在校方的配合下入內找人，進到屋內後除了林妻外，還發現林妻的表弟與表妹也在場。表弟、表妹告知警方，林妻因身體狀況不佳，長期無法工作，生活各方面也須仰賴他人打理，因此平時有空就會過來幫忙照顧表姊，對於表姐夫(林嫌)殺人一事感到相當訝異。

▼林嫌疑似質疑產權分配不公，憤而持刀砍殺妹夫 。（圖／地方中心翻攝）